Hubert Velud mérite une chance au regard des objectifs qui lui ont été assignés, selon Lazare Banssé

Le président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) Lazare Banssé s’est prononcé sur le bras de fer qui l’oppose à certains responsables de clubs de ligue 1 et ligue 2 du Burkina Faso, le mardi 28 novembre 2023 sur la RTB. Occasion faisant, celui-ci s’est prononcé sur le cas du sélectionneur des Etalons Hubert Velud, critiqué par certains amoureux du football.

Pour Lazare Banssé, déjà en fonction des objectifs fixés, on peut être satisfait du sélectionneur. « Nous avons fixé des objectifs à l’entraîneur et le premier objectif, je pense que l’entraîneur l’a accompli, c’est la qualification à la CAN. Je pense que ça c’est fait. Le deuxième c’est la qualification au mondial. Ce que je pense de l’entraîneur, par rapport à ce qu’il a déjà fait, je pense que, à mon avis, que je suis satisfait de lui », a-t-il fait savoir.

Cependant il dit prendre en compte la préoccupation du grand public. « Mais nous sommes obligés de prendre en compte les remarques qui sont faites par le grand public, les amoureux du football. Nous avons eu des entretiens avec l’entraîneur et le staff pour voir comment rectifier le tir », a-t-il confié.

Lazare Banssé reste convaincu que la solution n’est pas le limogeage à l’heure actuelle. « Il a déjà rempli un objectif et on ne peut pas changer un entraîneur à la veille d’une compétition. Si nous échangeons sur un certain nombre de sujets, nous pourrions faire certains réglages avant d’aller à la CAN », a conclu le président de la FBF.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

