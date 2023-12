Lutte contre le terrorisme : Le colonel des Eaux et Forêts Barnabé KABORÉ galvanise les Hommes au front

publicite

Le Directeur Général des Eaux et Forêts, chef de Corps des Eaux et Forêts, le colonel Barnabé KABORÉ, a effectué une sortie terrain, dans une zone où est basée l’Unité Spéciale d’Intervention des Eaux et Forêts (USI-EF).

Cette sortie a pour objectif d’encourager l’Unité Spéciale pour tout le travail remarquable fait sur le terrain, de galvaniser les hommes. La sortie a permis également de toucher du doigt les difficultés auxquelles l’unité spéciale est confrontée dans le cadre de sa mission.

Le commandant de l’Unité Spéciale des Eaux et Forêts a exprimé sa satisfaction et celle des hommes pour la visite du Directeur Général . Pour lui, cela témoigne de la volonté des autorités d’accompagner l’unité à atteindre ses objectifs.

En ce qui concerne le bilan, durant les semaines que l’Unité a mis pieds dans la forêt classée de la Sissili et le ranch de gibier de Nazinga, on peut noter la sécurisation de ces deux aires protégées et les villages environnants, des suspects appréhendés, les indices de braconnage identifiés et plusieurs activités civilo-militaires ont été menées. Toujours selon le Commandant, les opérations se poursuivent et, plusieurs zones seront visitées.

Le Directeur Général des Eaux et Forêts a félicité la troupe pour tous ces résultats engrangés, pour le chef de corps des Eaux et Forêts , ces résultats sont satisfaisants. Pour ce qui concerne les difficultés soulignées par le commandant de l’USI-IF, le Colonel Barnadé dit prendre bonne note. Le Directeur Général a traduit sa volonté d’explorer avec la plus grande attention toutes les pistes possibles afin de répondre à ces préoccupations.

L’USI-IF a été créée en mars 2023. Elle traduit la volonté manifeste des plus hautes autorités de la Transition pour lutter efficacement contre le terrorisme. Elle a pour mission d’exécuter des opérations spéciales en matière de protection des ressources forestières, fauniques, halieutiques et environnementales en même temps que contribuer aux actions de défense et de sécurisation du territoire national.

Source : DCRP/ MEEA

