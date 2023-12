Ouagadougou : L’arrondissement N°12 « intraitable » avec l’insalubrité dans sa circonscription

publicite

Le ministre en charge de l’urbanisme a procédé au lancement de la semaine de salubrité de l’arrondissement N°12 (Ouaga 2000) de la ville de Ouagadougou ce samedi 16 décembre 2023. Une opération qui vise à redorer l’image de l’arrondissement en matière de salubrité en général, et l’image de Ouaga 2000 en particulier.

L’opération Mana Mana refait surface sous une autre appellation à l’arrondissement N°12 de la ville de Ouagadougou. En effet, les autorités et les associations partenaires de cette circonscription ont décidé d’initier une semaine de salubrité dans les 4 secteurs qui constituent leur arrondissement. Ce, pour rendre leur arrondissement propre et agréable à vivre et à visiter, selon la présidente de la délégation spéciale de l’arrondissement N°12, Zalissa Paré.

«L’arrondissement N°12, avec son quartier Ouaga 2000 qui était censé être le plus beau et la vitrine de la ville de Ouagadougou est devenu, et il faut avoir l’honnêteté de le dire publiquement très insalubre. Il ne reflète pas l’image qu’on lui donne de l’extérieur», a-t-elle affirmé.

Par cette activité, l’arrondissement N°12, selon sa première responsable veut rectifier le tir en se mobilisant «dans un élan patriotique et citoyen pour dire non à l’insalubrité dans notre arrondissement».

Elle a ajouté que le but de cette semaine de salubrité est de susciter une prise de conscience générale dans la mémoire de ses administrés de la menace environnementale liée à mauvaise gestion des déchets.

«Nous comptons désherber et nettoyer des espaces insalubres, et éliminer des déchets et des tas d’ordures sauvages. Nous comptons inciter la population à un changement de mentalité et à avoir des comportements plus citoyens», a-t-elle ajouté annonçant que des mécanismes adéquats de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères seront mis dans plusieurs endroits de l’arrondissement.

Mikaïlou Sidibé, ministre en charge de l’urbanisme a salué cette initiative qui, selon lui, ne va pas non seulement contribuer à assainir les cadres de vie mais aussi permettra à l’arrondissement N°12 de refléter «l’image de la cité rêvée en créant le quartier Ouaga 2000».

«En effet, Ouaga 2000 sans être une cité balnéaire, devrait être une cité moderne avec une zone résidentielle calme et voirie bien aménagée et propre. Ouaga 2000 devait et doit être la vitrine de la ville de Ouagadougou et du pays tout entier. Cependant, le constat est tout autre», a-t-il déploré.

Le ministre Sidibé a relevé que malgré les efforts fournis par la commune de Ouagadougou en matière de gestion des déchets, la situation reste «critique au point de la laisser croire en l’absence d’une véritable politique de gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou».

Il a terminé son propos en invitant les autres arrondissements de la ville de Ouagadougou à suivre l’exemple de l’arrondissement N°12.

