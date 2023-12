Le ministre de la sécurité invite les « populations du Burkina Faso à la plus grande vigilance et à signaler tout individu ou objet suspect »

Ceci est un communiqué du ministère en charge de la sécurité à l’occasion des fêtes de fin d’année.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité informe les populations des villes et campagnes du renforcement du dispositif sécuritaire qui vise à prévenir et à traiter avec la plus grande fermeté toute éventuelle menace.

Par conséquent, il rappelle à tous la nécessité de se conformer aux consignes de sécurité édictées à cet effet.

Le Ministre saisit l’occasion pour réitérer l’invite aux vaillantes populations du Burkina Faso à la plus grande vigilance et à signaler tout individu ou objet suspect à travers les numéros suivants : 10 10 ; 16 ; 17… 👇🏿👇🏿👇🏿

