La 3e édition de l’arbre de Noël d’ESEF a tenu son pari

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une célébration de Noël, en l’honneur des enfants des familles démunies a été donnée au siège de l’Entreprise SOMDA Et Frères (ESEF), à Ouagadougou le samedi 23 décembre 2023. Cette fête, à travers un arbre de Noël s’est voulue une manière pour la structure d’automobile, de donner de la joie à ces enfants en ces périodes de fête et marquer de «l’humanisme».

La suite après cette publicité

Spécialisée dans la vente et la location de véhicules, l’entreprise ESEF veut s’engager à soutenir les enfants défavorisés. Ce samedi 23 décembre 2023, elle a remis des cadeaux composés de jouets, de poupées, de jeux éducatifs. Certains ont bénéficié d’un accompagnement scolaire.

Pour le président directeur général de l’entreprise, Jean Yves Somda : « Nous sommes dans une situation très difficile et il y a beaucoup d’enfants qui à causse de cette situation ont perdu leurs papas et d’autres ont quitté leurs villages pour se retrouver à Ouagadougou ici ».

« Ce n’est pas une question de moyens, mais plutôt de donner de la joie avec le peu qu’on a à ces plus jeunes ». L’artiste comédien Eugène Bayala alias Oyou, a été de la partie. Pour lui, encourager les enfants est une nécessité. « Je suis moi-même orphelin de père, il faut qu’on encourage les enfants et même l’orphelin doit aider l’orphelin, c’est le complément d’objet humain, dans ce sens il faut qu’on se soutienne et applaudisse l’initiateur », a-t-il lancé.

Cette troisième édition a été possible grâce à une collaboration avec l’association Agir pour les Enfants d’Afrique (APEA). Pour Faoziatou Ouédraogo, présidente de l’association APEA, cet arbre de Noël est une réussite totale. « Je suis très heureuse parce c’est notre toute première activité et pour une première, je vois que l’activité a été une réussite totale ; donc je suis fière et je pense que cela rendra heureux les enfants », s’est-elle réjouie.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite