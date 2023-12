Littérature : Maliki Zoré dévoile deux nouveaux ouvrages

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’écrivain Maliki Zoré a présenté, le samedi 23 décembre 2023 ses deux nouvelles œuvres, « Learn english alone » et « Vers la fin de l’extrémisme violent » au Centre Universitaire Polyvalent du Burkina à Ouagadougou. Cette séance de dédicace a attiré un public varié, avide de découvrir les réflexions de l’auteur sur des sujets aussi divers que l’apprentissage de l’anglais et la lutte contre le terrorisme.

La suite après cette publicité

« Learn english alone » est un ouvrage tridimensionnel qui offre une plongée dans le monde de la langue anglaise, avec ses trois niveaux distincts : débutant, intermédiaire et professionnel. Selon l’auteur, il est utile parce que nous avons besoin de l’anglais pour nous imposer à l’extérieur.

« Le livre couvre tout le programme scolaire burkinabè de la 6e à la 3e et une troisième partie qui est dédiée à l’anglais professionnel. Aussi, j’ai pris le soin de concevoir des audios pour accompagner mes lecteurs. Cela va leur permettre de bien prononcer et lire », a-t-il déclaré.

Le deuxième livre, « Vers la fin de l’extrémisme violent », est un recueil de nouvelles avec 8 nouvelles au total. Il se démarque par son engagement avec la thématique du terrorisme. Maliki Zoré, présente les défis quotidiens auxquels font face les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). De plus, il entend mettre en garde la jeunesse actuelle de se départir de toute tentation à déstabiliser la nation.

Les deux ouvrages de Maliki Zoré sont désormais disponibles dans les librairies autour de l’Université Joseph Ki-Zerbo au prix de 2500 F CFA l’unité et bientôt dans toutes les grandes librairies de la ville de Ouagadougou.

Gédéon Wend Konta SANGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite