Sécurité intérieure : L’arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou dispose d’un nouveau commissariat

Le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamoudou Sana, a procédé à l’inauguration du commissariat de l’arrondissement 10 ce mercredi 27 décembre 2023 à Ouagadougou. Cette inauguration marque officiellement la mise en service dudit commissariat.

Dans le souci d’assurer la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso, le ministère en charge de la sécurité, dans sa politique de renforcement du maillage sécuritaire, a procédé à la construction de nouveaux commissariats d’arrondissements.

Cette initiative contribue à la mise en œuvre du concept de « Sécurité de proximité » de la police nationale afin de répondre efficacement aux besoins de la population. C’est en ce sens qu’un nouveau commissariat a été inauguré pour le bonheur des populations de l’arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou.

Le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamoudou Sana, a précisé que la sécurité est très capitale pour la vie d’une nation et de sa population. Egalement, il a indiqué que l’inauguration de cette infrastructure va contribuer à juguler le problème d’insécurité urbaine.

« L’inauguration de ce commissariat va contribuer à juguler l’insécurité urbaine dans la ville de Ouagadougou en particulier dans l’arrondissement 10 ici. Nous invitons la population à fortement collaborer avec les policiers et également faire de la coproduction sécuritaire une réalité dans l’arrondissement 10 », a-t-il souligné.

Selon le commissaire dudit commissariat, Issa Garbahaye Héma, cette infrastructure vient à point nommé pour soulager la population de l’arrondissement 10 et des quartiers environnants dans la quête de documents administratifs et bien d’autres services. « Depuis notre prise de service en septembre dernier, nos prestations sont entre autres la délivrance des cartes nationales d’identité burkinabè, les enquêtes administratives, la police judiciaire, les légalisations et nous effectuons également des patrouilles aussi », a-t-il précisé.

En rappel, l’arrondissement 10 compte 05 secteurs, à savoir les secteurs 41, 42, 43, 44 et 45, plus 03 zones non loties à savoir Taabtenga, Nioko 2 et une partie de Djikofè.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

