Budget de l’Etat 2021 et 2022 : L’ALT favorable aux projets de lois portant lois de règlements

Les députés de l’Assemblée législative de transition (ALT), réunis en séance plénière ce jeudi 28 décembre 2023, ont voté à l’unanimité des 69 votants les deux projets de lois soumis à leur examen à travers les dossiers N°073 et N°074. C’était sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de ladite assemblée.

Le premier dossier, N°073, soumis à l’examen des députés de l’Assemblée législative de transition (ALT), était relatif au projet de loi portant loi de règlement au titre du budget de l’Etat, exercice 2021. Le second dossier, N°074, aussi relatif au projet de loi portant loi de règlement au titre du budget de l’Etat, a plutôt concerné l’exercice 2022.

Le ministre de l’économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nacanabo, accompagné de la ministre déléguée au budget, Fatoumata Bako/Traoré, a expliqué le sens de leur passage devant la représentation nationale. « Chaque année, les députés votent la loi de finance portant exécution du budget de l’Etat. Cela correspond à une autorisation qui est donnée au gouvernement pour exécuter le budget en recettes et en dépenses. Les données qui sont dans cette loi de finance sont des données prévisionnelles puisqu’on le fait avant l’exécution.

Et la constitution prévoit en son article 105 qu’après l’exécution, que le gouvernement vienne rendre compte au parlement et obtenir son quitus. C’est ce que nous venons de faire à travers les deux lois de règlement de 2021 et 2022 », a-t-il indiqué. Ce vote, a-t-il poursuivi, donne quitus au gouvernement pour sa gestion budgétaire au titre de l’exercice 2021 et 2022.

Dans l’ensemble, a fait comprendre Aboubakar Nacanabo, les deux budgets 2021 et 2022 ont été exécutés dans un contexte assez difficile. « Au niveau mondial, il y a eu la crise de COVID qui a eu des répercussions sur plusieurs années. Nous avons également eu les tensions géopolitiques, notamment les resserrements des politiques monétaires au niveau régional et la question sécuritaire au niveau national », a-t-il fait remarquer.

Si le contexte n’a pas été assez propice d’où l’impact ressenti au niveau du budget, M. Nacanabo a cependant fait savoir que les efforts fournis par les différents acteurs ont contribué à ce que l’exécution du budget se passe très bien. Les recommandations des députés, a en somme indiqué le ministre de l’économie, permettront toujours d’améliorer la gestion budgétaire.

Salimatou SANON/ZONGO et Tambi Serge Pacome ZONGO

Encadré (rapport de la COMFIB de l’ALT)

Globalement, on retient que les montants qui découlent de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2021 sont définitivement arrêtés, au titre des recettes, à 2 162 653 284 346 francs CFA et au titre des dépenses à 2 550 426 406 115 francs CFA. Le résultat budgétaire qui s’en dégage est quant à lui définitivement arrêté à – 387 773 121 769 francs CFA.

En ce qui concerne l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2022, on note que les montants qui découlent de l’exécution dudit exercice sont définitivement arrêtés, au titre des recettes, à 2 386 438 923 300 francs CFA pour des prévisions de 2 349 112 550 000 francs CFA et au titre des dépenses à 2 934 367 262 902 francs CFA pour des prévisions 3 052 005 184 000 francs CFA. Le résultat du budget général est de – 547 928 339 602 francs CFA. Les résultats budgétaires sont donc déficitaires.

