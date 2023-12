Justice burkinabè : Audience à distance, c’est désormais possible !

publicite

Faciliter la tenue des audiences et faire des auditions en ligne, c’est dans cette logique que l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a procédé à la remise officielle du système de visioconférence au ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions. Cette remise a eu lieu ce vendredi 29 décembre 2023, au Tribunal de Grande Instance Ouaga 2.

Il est désormais possible de tenir une audience à distance, et ce, grâce à un nouveau système de visioconférence. Composé notamment d’une caméra, un contrôleur, avec un moniteur, cet appareil permet d’établir des conférences en voix et en vidéo.

« L’idée principale, c’est de réduire le déplacement des détenus et autres, donc avec ce système, on peut faire une audience à distance, on peut faire une audition avec un détenu ou bien avec un correspondant à distance », a expliqué Papa Dione, IT Manager à l’Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC) sous la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

A écouter le secrétaire général du ministère en charge de la Justice, Harouna Kadio, la mise en place de ce dispositif de Visioconférence est une innovation qui s’inscrit en droite ligne des priorités du Gouvernement dans sa recherche de solutions technologiques devant faciliter et accélérer l’accès des populations aux différents services publics.

« Suite aux opérations militaires pour la reconquête de notre territoire, plusieurs personnes ont été arrêtées et poursuivies pour des infractions liées au terrorisme dont les dossiers sont en cours d’instruction ou en attente de jugement.

Pour mener à bien ces procédures mais aussi et surtout, pour des questions de sécurité, ce dispositif de visioconférence permettra la tenue des auditions et audiences en ligne dans les limites des dispositions du code de procédure pénale avec toutes les garanties de sécurité et de confidentialité qui conviennent. Et ce, en dépit de toutes circonstances et en tout temps », a-t-il précisé.

Le dispositif peut s’étendre simultanément sur cinq sites. Mais pour cette phase pilote, trois sites en bénéficient, notamment le TGI Ouaga 2, la prison de haute sécurité et le barreau. Le coût de sa réalisation est estimé à environ 80 millions de F CFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

