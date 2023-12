L’association Faso Beog Yinga lance officiellement ses activités

publicite

L’association Faso Beog Yinga a officiellement lancé ses activités le 30 décembre 2023 à Ouagadougou.

« Nous voyons que dans la sous-région la question sécuritaire est préoccupante. Nous avons remarqué que les gens ne sont pas solidaires entre eux et c’est pourquoi nous avons eu l’idée de créer ensemble cette association afin de contribuer au retour de la paix au Burkina Faso », s’est justifié Idrissou Sana, président de l’association Faso Beog Yinga, sur la création de leur association.

L’association, selon ses dires, va permettre à un grand nombre de Burkinabè d’apprendre un métier car « nous croyons que c’est la faim, le manque d’emploi qui justifient tous les maux que nous connaissons aujourd’hui ».

Pour ce faire le président de l’association a fait savoir que « ces membres comptent sillonner les secteurs de la ville de Ouagadougou afin de sensibiliser la population sur le bienfondé de notre action et assurer leur insertion dans différents métiers d’apprentissage.

Si nos objectifs sont atteints à Ouagadougou nous visons étendre notre projet dans les différentes provinces du pays ». Outre le cérémonial de lancement de l’association, c’était l’occasion pour les responsables d’échanger avec ses membres et sympathisants autour du thème « Mobilisation de la jeunesse pour la reconquête de l’intégrité du territoire ».

Le conférencier du jour, Cyprien Nanema, se présentant en tant qu’ancien Haut-Commissaire de Dori dans les années 1984 sous Thomas Sankara, a fait comprendre qu’il sied pour les Burkinabè de tout bord, jeunes ou vieux de soutenir les actions de l’actuel gouvernement.

« Ce que nous, les anciens, on n’a pas pu faire, c’est ce que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sont en train de faire. Nous devons être fiers au lieu de cela, nous constatons qu’il y a des anciens, des vieux qui sont toujours là pour la politique politicienne et qui veulent le malheur du pays », a déclaré Cyprien Nanema.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

