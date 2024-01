Effort de paix : Les chefs coutumiers du Sanguié contribuent à hauteur de 10 842 010 F CFA

publicite

Les chefs coutumiers de la province du Sanguié, région du Centre-Ouest ont répondu à l’appel à contribution volontaire pour l’effort de paix lancé par le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont remis à une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, ce jeudi 4 janvier 2024, à Réo, leur contribution à hauteur de 10 842 010 F CFA.

Selon les donateurs, après l’appel du chef de l’Etat et le rappel à plusieurs reprises du ministre d’Etat, ils se sont organisés en initiant une cotisation. A les entendre, l’adhésion a été populaire et chaque village de la province a apporté une contribution qui a permis de mobiliser une enveloppe de 10 842 010 F CFA afin de soutenir les actions de la Transition pour ramener la paix au Burkina Faso.

Cette action des notabilités coutumières du Sanguié a été saluée par le ministre d’Etat Bassolma Bazié. Pour lui, hier des larmes et aujourd’hui, c’est un rassemblement d’exemplarité, d’engagement, de détermination et d’esprit de sacrifice.

« Je suis très heureux que l’appel ait été entendu. Il ne faudrait pas qu’on dorme. Nous avons des capacités sur la base des valeurs. Nous vous exhortons de ne pas dormir, de continuer d’invoquer les mânes des ancêtres pour que ce qui se passe dans le pays, ce qui s’est passé dans la province ne se répète plus jamais », a-t-il soutenu.

Pour le ministre de la Justice, des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, Edasso Rodrigue Bayala, à travers cette mobilisation, les populations témoignent leur soutien aux autorités de la Transition dans la lutte contre le terrorisme dont les victoires se sentent déjà sur le terrain et les résultats déjà palpables.

« Nous pensons qu’avec le peuple on peut soulever des montagnes. Ce genre de contribution témoigne à souhait que le peuple est derrière la Transition, ses Forces de défense et de sécurité, ses VDP et que la victoire finale est pour bientôt. C’est ce que nous ressentons à la fin de cette cérémonie », a-t-il indiqué. Le ministre Bayala a souhaité que cette mobilisation reste intacte jusqu’à la victoire finale.

Pour le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubakar Nouhoun Traoré, ce geste est une première dans son ressort administratif. « Ce geste viendra sauver des vies », s’est-il réjoui. Il a saisi l’occasion pour remettre des vivres aux ayants droit des sept Volontaires de la défense de la patrie (VDP) de la province du Sanguié tombés au front.

Source : DCRP/MFPTPS

