Burkina : Jean Emmanuel Ouédraogo reçoit les encouragements d’anciens ministres de la Culture et de la Communication

Le Ministre d’État, Ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, une délégation d’anciens ministres en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, ce jeudi 04 janvier 2024 à Ouagadougou.

Au menu de leurs échanges, le développement des filières du département. « Nous sommes venus témoigner de notre disponibilité à accompagner le désormais Ministre d’État, dans l’exercice de ses fonctions, l’encourager et lui transmettre nos vœux de plein succès », a déclaré le porte-parole de la délégation, Filippe SAVADOGO.

Selon lui, le relèvement de Jean Emmanuel Ouédraogo au rang de Ministre d’État est non seulement un signe de confiance et une lourde responsabilité qui appelle à plus de travail et de résultats. C’est également une reconnaissance du travail déjà abattu et de la place de la Communication et la Culture accordée par le Chef de l’État dans la crise que traverse le pays.

La délégation a saisi l’occasion pour aborder quelques sujets clés du ministère comme la gestion du patrimoine et l’accompagnement des grands événements culturels, des projets et des chantiers de développement du département par des structures durables.

Pour elle, plusieurs chantiers dont la cité des artistes et le nouveau siège de la RTB doivent être accélérés pour plus d’efficacité.

Au terme des échanges, les hôtes du jour ont invité le Ministre d’Etat Jean Emmanuel Ouédraogo à poursuivre la quête de l’excellence dont le Burkina Faso est déjà un porte-flambeau dans le contexte International de développement de la diplomatie culturelle et des industries culturelles et créatives.

C’est à ce prix, rassure Filippe Sawadogo, que le pays pourra ainsi assumer pleinement son destin au plan national et dans le concert des nations.

Source : MCCAT

