Promotion du football de base : FIFA foot for schools lancé au Burkina Faso pour toucher 200 établissements

La Fédération burkinabè de football (FBF) a lancé ce jeudi 4 janvier 2024, le projet FIFA foot for schools, pour le compte du Burkina Faso. Cette initiative entend promouvoir le football chez les plus jeunes, à savoir de 4 à 14 ans issus des différents établissements du pays.

FIFA foot for schools est un programme géré par la FIFA, en collaboration avec l’UNESCO, qui vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants. Son objectif est de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier, en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Le Burkina Faso, participant à cette initiative, a lancé la sienne ce jeudi 4 janvier 2024.

Pour Boubacar Sarambé, 2e vice-président de la FBF, au Burkina Faso, ce projet va consister à distribuer 22 000 ballons dans des établissements issus des régions du pays. A cette étape il entend toucher 200 établissements et va concerner des jeunes filles et garçons dont la tranche d’âge se situe entre 4 et 14 ans. Après la distribution, la place sera faite aux différentes formations.

«Le projet a connu l’inscription massive de 447 équipes filles et garçons de 4 à 14 ans des écoles et lycées des 13 régions du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de notre projet, 200 écoles ont été retenues pour bénéficier du programme d’encadrement avec l’accompagnement de la FIFA. Les 247 autres équipes des écoles non retenues recevront tout de même des ballons afin d’assurer aussi la large pratique du football en milieu scolaire», a fait savoir le deuxième vice président de la FBF.

Selon Ousmane Sawadogo, consultant régional de la FIFA, au-delà du football, ce projet veut également former des futurs cadres et dirigeants dans le monde footballistique. Ce point, toujours selon ses dires, représente l’aspect sociétal de l’initiative.

« Pour le credo, c’est de permettre à tout un chacun de pratiquer le football en fonction de ses compétences. Il s’inscrit dans la responsabilité sociétale du football. A travers ce projet, la FIFA souhaite développer des valeurs chez les plus jeunes. Plus concrètement cultiver des valeurs de solidarité et de cohésion sociale chez la petite enfance», a-t-il ajouté.

Ce programme lancé va requérir la collaboration du ministère en charge des sports et celui en charge de l’éducation. A l’échelle internationale, le projet bénéficie du soutien de 4 partenaires (Trader, Adidas, UNESCO, FIFA encadrement Technique).

Ce soutien du projet au Burkina s’exprime en apport de ballons de taille 4, de la formation des éducateurs, la formation des joueurs à travers un programme de cours FIFA. Il vise également plus de 700 millions d’enfants dans le monde.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

