Burkina Faso : La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) note une baisse de ses interventions en 2023

La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a enregistré 18 583 interventions contre 20 256 en 2022 et 21 228 en 2021, selon un bilan dressé par le Commandant Bazongo Didier, Commandant de la Première Compagnie d’incendie et de secours ce jeudi 04 janvier 2024.

La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) est restée mobilisée et engagée au cours de l’année 2023 dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de sauvegarde de leurs biens. En terme de bilan, la BNSP a enregistré pour 2023, 18 583 interventions contre 20 256 en 2022 et 21 228 en 2021.

Pour les périodes de fêtes de fin d’année, qui constituent pour les secours, des moments de forte sollicitation, la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers a mis en place un dispositif prévisionnel de secours visant à rapprocher les secours des populations.

Pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, en plus des casernes, des carrefours accidentogènes ont été identifiés pour y positionner des moyens afin d’avoir un bon maillage des secteurs d’intervention. « Cela a permis aux secours d’être prompts et cela a réduit les délais d’intervention. Nous disons que ce dispositif a bien fonctionné pour couvrir ces périodes de forte sollicitation », a noté le Commandant Didier Bazongo.

Pour la période de Noël, les 24 et 25 décembre, la BNSP a enregistré 142 interventions pour 160 victimes dont malheureusement 10 cas de décès. Pour la ville de Ouagadougou, 70 interventions pour 65 victimes dont malheureusement 4 décès. Pour la période du 31 décembre au 1er janvier 2024, 161 interventions pour environ 167 victimes évacuées dont 09 cas de décès. Pour le cas particulier de Ouagadougou, 78 cas d’interventions pour 73 victimes dont 6 cas de décès.

« Cette baisse des interventions est liée à la sensibilisation que nous menons avec d’autres acteurs au profit des populations. Mais également nous voyons beaucoup d’acteurs de la sécurité routière qui travaillent jour et nuit pour sensibiliser la population », a expliqué le Commandant Didier, qui informe également que les cas d’accidents représentent autour de 64% des interventions de la BNSP.

La saturation de la ligne 18 demeure le goulot d’étranglement. Environ 6000 appels sont enregistrés par jour à Ouagadougou pour une cinquantaine d’appels fondés. « Ce qui fait que nos lignes sont permanemment saturées et derrière malheureusement, il y a de vrais demandeurs qui n’arrivent pas à joindre les Sapeurs-pompiers parce qu’il y a des personnes malveillantes qui occupent inutilement nos lignes », déplore le Commandant.

Alors, le Commandant Bazongo interpelle la population à ne pas appeler les lignes d’urgence sans qu’il n’ y ait des cas de besoins fondés.

Akim KY

Burkina 24

