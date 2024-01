« Nous dénonçons vigoureusement les actions judiciaires de la CGT-B contre notre camarade de lutte Adama Siguiré » (Daouda Ilboudo)

publicite

Le Front de défense pour la patrie, organisation de la société civile, a appelé à une mobilisation générale et au soutien patriotique de tous les Burkinabè, en particulier le monde des travailleurs. C’était à l’occasion d’une conférence de presse, ce mardi 9 janvier 2024, à Ouagadougou.

« Unissons nos forces et nos ressources pour soutenir le gouvernement de transition dans ses efforts pour rétablir la stabilité et la prospérité au Burkina Faso. Que chacun contribue, à sa manière, car le peuple doit financer sa propre guerre…», a appelé Haïdatou Zi, membre du Front de défense pour la patrie, organisation de la société civile.

Dans cette même veine, elle a invité syndicats et fonctionnaires à accepter le prélèvement de 1% de leurs salaires ; décision du gouvernement de transition. « Cette contribution jouera un rôle crucial dans l’encouragement et l’équipement des VDP et des FDS, renforçant ainsi notre ligne de défense commune », a-t-elle fait comprendre. Haïdatou Zi et ses camarades ont par ailleurs dénoncé les actions judiciaires de la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) à l’encontre de l’écrivain Adama Siguiré qui a annoncé le 8 janvier 2024 plusieurs audiences prévues à son égard.

« Nous dénonçons vigoureusement les actions judiciaires de la CGT-B contre notre camarade de lutte Adama Siguiré. Nous invitons la justice burkinabè à avoir un regard de compassion et d’accompagnement patriotique à l’égard de tous les acteurs en service pour la restauration de la patrie et de la souveraineté réelle du Burkina Faso. Nous sommes en guerre et la justice devrait être clémente et tolérante », a déclaré Daouda Ilboudo, membre du mouvement.

Bien avant, l’organisation de la société civile a fait une mention spéciale aux Forces combattantes pour les victoires engrangées en citant, entre autres, les hauts faits de guerre de l’armée et alliés sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

