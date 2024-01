« Sombres Etoiles » : Windkouni François de Sales Bassinga retrace les affres d’une vie

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Sombres Etoiles », c’est une œuvre romanesque sortie le 05 janvier 2024 aux Editions Plum’Afrik à Ouagadougou. L’auteur, Windkouni François de Sales Bassinga, utilise l’oxymore pour traduire les altérations qu’a subies Philippe, le personnage principal de l’œuvre, dans son ascension sociale. Même si l’œuvre n’est pas autobiographique, elle retrace une histoire inspirée des faits vécus par son auteur. De la gendarmerie à l’aventure, périple d’une vie, mais l’espoir reste permis. Contexte oblige, c’est un écrivain et un enseignant, qui pense que la plume doit se mettre au service de la paix. Découverte à travers les lignes suivantes.

La suite après cette publicité

Burkina 24 : Parlez-nous de votre œuvre sortie récemment.

Windkouni François de Sales Bassinga : L’œuvre que nous avons fait sortir le 05 janvier 2024 est intitulée Sombres Etoiles. C’est une œuvre romanesque qui aborde beaucoup de thèmes très intéressants dont le personnage principal s’appelle Philippe.

Philippe est un jeune très ambitieux qui voulait être un Gendarme. Par la chance, il a pu être admis au concours de gendarmerie nationale en 2006. Mais ça n’a pas été simple pour lui. Son séjour sera écourté au Camp Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso pour des raisons de santé. Donc il va rompre pour continuer avec d’autres aventures dont vous pouvez découvrir dans le livre.

Burkina 24 : Quelle est la structuration de cette œuvre ?

Windkouni François de Sales Bassinga : L’œuvre est divisée en deux parties. La première partie parle du village de Philippe, un village du Sanguié appelé Goundi qui est très bien décrit avec de la poétique qui va certainement intéresser les lecteurs. Il y a aussi la quête de l’emploi et l’admission à l’école nationale de la gendarmerie qui sont des thèmes développés dans cette première partie.

La deuxième partie va concerner maintenant son voyage. Il va passer par le Bénin, le Togo avant d’arriver au Gabon. Du Gabon il va sortir pour aller en Guinée équatoriale avant de revenir au Gabon pour achever la mission et revenir finalement dans son pays natal.

Burkina 24 : Pourquoi « Sombres Etoiles » ?

Windkouni François de Sales Bassinga : Sombres Etoiles, c’est une figure de style. On va parlez ici de l’oxymore. Le jeune Philippe qui avait l’ambition de devenir Gendarme a lutté, il a eu la foi, il a été courageux et persévérant.

Il a mis toutes ses forces en actions pour être admis à son concours et tout le monde était content. La famille était contente. Son étoile a brillé. Maintenant cette étoile a brillé c’est vrai, mais il arrive à la formation, il ne termine pas. L’étoile a brillé mais il y a quelque chose de sombre dedans. Pourquoi ? la réponse dans l’élément vidéo.

Burkina 24 : Quels sont le message clé et le public cible de l’œuvre ?

Windkouni François de Sales Bassinga : Le public cible, ce sont les élèves. Le message que nous voulons faire passer, c’est pour dire il faut être persévérant et il faut avoir la foi. Parce que quand vous allez parcourir le livre, vous allez voir que Philippe qui est un croyant fervent, il va avoir des opinions contradictoires avec son père qui n’est pas chrétien.

Par moment, il y a des contradictions liées à certaines traditions mais il va rester sur son chemin. Il va chercher toujours à faire comprendre à son père que ce qui compte, c’est Dieu. Et sa foi sera inébranlable.

Burkina 24 : D’où avez-vous tiré votre inspiration ?

Windkouni François de Sales Bassinga : J’ai tiré mon inspiration du voyage. Il est vrai que depuis le primaire, j’avais des inspirations pour écriture. J’écrivais des poèmes mais j’ai beaucoup plus tiré mon inspiration du voyage.

Ce voyage à travers ces pays de l’Afrique occidentale et centrale. Surtout les pays côtiers, où il y a la mer, l’océan atlantique, tout ça donne l’inspiration à écrire. En plus, le voyage à travers les airs, l’avion, ça m’a inspiré et ainsi que mon voyage en bateau.

Burkina 24 : Comment se porte le marché du livre au Burkina Faso, selon vous ?

Windkouni François de Sales Bassinga : Je pense qu’au Burkina Faso, le livre n’est pas bien vendu, ou du moins, les gens ne s’intéressent pas trop aux livres. Parce que les élèves ne lisent pas. Et le pire est que les parents aussi n’encouragent pas les élèves, les enfants, à lire. Chaque parent devrait à l’anniversaire de son enfant, au lieu de lui offrir un cadeau mangeable, lui donner un livre, ça pouvait inciter à la lecture.

Aussi, selon moi, il faut créer des bibliothèques et chaque établissement devrait avoir une bibliothèque et demander aux parents d’encourager les enfants à se donner des moments de lecture pour découvrir beaucoup de choses qui se cachent dans les livres. C’est comme on dit, si on veut cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans un livre, mais ça ne doit pas continuer cette expression. Il faut qu’on arrive à briser cela, et, à s’intéresser à la lecture.

Burkina 24 : Dans le contexte burkinabè, quelle est la mission de l’écrivain, selon monsieur Bassinga ?

Windkouni François de Sales Bassinga : La mission de l’écrivain dans notre contexte actuel, je dirai c’est faire de telle sorte qu’il y ait la paix et la cohésion dans notre pays. Écrire des livres qui vont inciter les gens à encore plus de fraternité de solidarité, à la cohésion, des livres qui vont favoriser l’avènement de la paix.

Surtout que nous sommes dans un contexte où le terrorisme est en train de faire des victimes, si les écrivains pouvaient penser à écrire des œuvres dans ce contexte pour que ceux qui ont pris les armes pour se retourner contre leurs frères, puissent revenir à la raison et déposer les armes.

Burkina 24 : Vos ambitions pour cette œuvre ?

Windkouni François de Sales Bassinga : Que ce livre puisse être vendu à travers le pays voire même l’extérieur. Parce que nous avons des partenaires hors du pays. Et nous pensons que ça va bien se vendre et ça va inciter d’autres personnes à écrire et inciter aussi les élèves à la lecture, pourquoi pas à devenir des écrivains.

Burkina 24 : Où peut-on trouver l’œuvre, et à quel prix ?

Windkouni François de Sales Bassinga : On peut trouver l’œuvre avec nous-même au 75 00 67 67. Vous pouvez aussi le trouver à la librairie de la maison d’édition Plum’Afrik, à 4 500 FCFA l’unité.

Burkina 24 : Votre mot de fin.

Windkouni François de Sales Bassinga : Je profite de cette occasion pour dire merci à Burkina 24. Je demande à mes collègues qui écrivent de penser à écrire de telle sorte que nous puissions arriver à un Burkina Faso de paix, un Burkina Faso où règne la cohésion afin que nos enfants puissent hériter d’un Burkina Faso paisible.

Lawabien Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite