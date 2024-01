CAN Côte d’Ivoire 2023 : Le pays hôte valide son premier match par une victoire (2-0)

C’est parti pour la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Un mois durant, 24 équipes du continent seront en Côte d’Ivoire pour savoir qui va succéder aux lions de la Teranga. 12 pays, dont le tenant du titre, anciens vainqueurs du trophée tenteront à nouveau d’inscrire également leurs noms dans les annales. Le match qui a servi de lancement de cette édition a opposé le pays hôte, la Côte d’Ivoire à la Guinée Bissau.

La Côte d’Ivoire pays hôte de la CAN 2023 est le premier victorieux dans cette compétition. Les Eléphants sont venus à bout des partenaires de l’attaquant Mama Baldé sur le score de 2 buts à 0.

C’était clair dès le départ pour les hommes de Jean-Louis Gasset : rassurer les Ivoiriens face aux Djurtus. La Côte d’Ivoire va monopoliser le ballon face à des Djurtus prudents derrière. Seko Fofana n’a d’ailleurs pas tardé à faire savoir cette envie en trouvant presque la lucarne à la 4ème minute.

Les Ivoiriens vont continuer à imprimer un haut tempo, et vont continuer de faire mal sur les ailes même si cela n’aura pas eu un impact sur le tableau d’affichage, 1-0 à la pause.

A la reprise c’est clopin-clopant que les deux équipes vont entrer dans la rencontre. Avec des éléphants plus hauts. Le score va s’aggraver grâce à Jean-Philippe Krasso à la 58è. Résultat final 2-0.

L’autre rencontre de ce groupe A est prévue ce dimanche 14 janvier 2024 à 14h dans le même stade. Elle opposera le Nigéria à la Guinée équatoriale.

Avant le match, le public a eu droit à une cérémonie d’ouverture riche en coreghraphie et en musique. Pour l’histoire, un seul match d’ouverture de la CAN s’est soldé par un score de 0-0, lors de l’édition 2013 entre l’Afrique du Sud et le Cap Vert.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

