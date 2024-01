CAN 2023 : 400 supporters à la charge de Orange Burkina Faso pour soutenir les Étalons à Bouaké

publicite

Le 1er convoi de Orange Burkina Faso pour la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 a démarré de Ouagadougou le lundi 15 janvier 2024. En tant que sponsor officiel de l’équipe nationale de football, Orange Burkina Faso souhaite, à travers ce premier convoi composé de 145 supporters, aller soutenir les Étalons qui sont entrés en lice, ce 16 janvier 2024 face aux Mourabitounes de la Mauritanie.

Voilà maintenant plusieurs années que Orange Burkina Faso est sponsor officiel des Étalons. A chaque rendez-vous de football, la compagnie soutient l’équipe nationale à travers plusieurs initiatives.

Pour l’édition de la CAN 2023, Orange veut convoyer plus de 400 supporters en Côte d’Ivoire. Ce lundi 15 janvier 2024, à la vielle du premier match des Étalons, un premier convoi a bougé pour la cause. Il s’agit d’un convoi de supporters choisis sur la base d’une inscription. Pour ce 1er convoi, ils sont au nombre de 145, répartis dans trois cars.

« Comme vous savez, nous sommes sponsor officiel des Étalons depuis des années. Cette année, la CAN se joue à domicile. C’est ce qui fait que nous avons voulu envoyer 400 compatriotes pour aller crier fort dans les stades pour que les gens puissent savoir que l’équipe nationale est soutenue.

Avec tout l’amour que nous avons pour les Etalons, nous avons pris le maximum de personnes que nous pouvons. L’inscription était gratuite. Nous avons par la suite effectué des vérifications », a fait savoir le Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso, Assimi Diero.

Biba Ouédraogo qui fait partie de ce convoi a d’ailleurs promis de faire entendre sa voix. « Je suis dans la joie pour cette CAN, à nous le trophée et je suis même confiante. Nous allons partir à Bouaké, danser, sauter et leur montrer notre confiance et notre joie », s’exprime Biba Ouédraogo.

Cette CAN est spéciale pour le Faso et Orange Burkina dit avoir mis en place plusieurs innovations pour tenir le rendez-vous. Parmi ces innovations, Assimi Diero a notamment fait cas de la projection des matchs dans des sites abritant les personnes déplacées internes.

« En terme d’innovation, il y a tellement de choses que nous avons faites pour soutenir les Etalons. En plus des 400 supporters, nous avons identifié des camps de PDI où nous allons faire des projections. Il y a donc trois camps qui ont déjà été identifiés. Nous avons également des espaces de diffusion à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Nous aurons une dizaine d’espaces maquis et un plateau CAN», a cité le Directeur Marketing et Communication.

Ce premier convoi va concerner la première rencontre des Etalons donc en deux nuitées et l’hébergement, la restauration sont à la charge de Orange. Pour les autres rencontres, d’autres convois vont également démarrer, en gros, 3 départs sont prévus. Les responsables de Orange Burkina Faso ont aussi rassuré de leur disponibilité à accompagner des initiatives si éventuellement les Etalons passaient les phases de groupe.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

