CAN 2023 | Entrée en lice des Étalons : Quelques statistiques à retenir

Le Burkina Faso et la Mauritanie descendent dans l’arène du stade de la Paix de Bouaké ce mardi 16 janvier 2024 à 14h GMT. Cette rencontre sera la 1re entre ces deux pays dans le cadre d’une Coupe d’Afrique des Nations, malgré que ce soit la 13ème (8 fois éliminé en phase de groupes et 4 fois au moins après les demies finales) apparition des Étalons dans ce tournoi. Le Burkina Faso n’a jamais remporté son match d’ouverture d’une Coupe d’Afrique des Nations (5 nuls, 7 défaites).

Quelques statistiques des deux équipes dans la CAN

Le Burkina Faso n’a perdu aucun de ses 4 dernières confrontations avec la Mauritanie toutes compétitions confondues (2 victoires, 2 nuls).

Il s’agit de la 13e participation du Burkina Faso à la Coupe d’Afrique des Nations. Lors des 12 précédentes, les hommes de Hubert Velud ont, soit, été éliminés en phase de groupe (8 fois), soit au moins, ont atteint les demi-finales (4 fois), dont la finale en 2013 (perdue 0-1 face au Nigeria).

Le Burkina Faso n’a jamais remporté son match d’ouverture d’une Coupe d’Afrique des Nations (5 nuls, 7 défaites). Le Burkina Faso a marqué lors de chacun de ses 14 derniers matches de Coupe d’Afrique des Nations, c’est la plus longue série en cours et la 2e plus longue dans l’histoire du tournoi (27 matches d’affilée en marquant pour l’Égypte entre 1957 et 1980).

Il s’agit de la 3e participation de la Mauritanie à la Coupe d’Afrique des Nations, toutes ayant lieu depuis 2019. Elle a terminé dernière de son groupe lors des 2 précédentes éditions.

La Mauritanie n’a jamais remporté un match de Coupe d’Afrique des Nations (2 nuls, 4 défaites). Elle n’a également jamais mené au score dans un match de la CAN. Le seul but de la Mauritanie jusqu’à présent en Coupe d’Afrique des Nations a été un penalty à la CAN, en 2019.

En attaque, Dango Ouattara est impliqué dans 63% des buts de son équipe lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, inscrivant 4 buts et délivrant 1 assist. Aboubakar Kamara et Hemeya Tanjy ont inscrit à eux deux 56% des buts de la Mauritanie lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (respectivement 3 et 2 buts, sur un total de 9 pour l’équipe, et sans compter le but marqué lors du match plus tard attribué sur tapis vert à la RD Congo).

