Burkina Faso Vs Mauritanie : Le message de soutien aux Etalons du Capitaine Ibrahim Traoré

Les Etalons du Burkina Faso seront face à la Mauritanie en match de groupe de la CAN 2023 ce 16 janvier 2024. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé l’équipe nationale sur son compte X.

« Ce mardi, nos braves Étalons font leur entrée dans cette 34e Coupe d’Afrique des Nations. Mes prières et celles du peuple burkinabè les accompagnent, de même que nos vœux de victoire. Nous nourrissons l’espoir de voir notre équipe nationale remporter, pour la première fois, cette CAN. Nous avions été si proche ; la chevauchée victorieuse est donc possible ! », le capitaine Ibrahim Traoré.

