Burkina Faso Vs Mauritanie : « C'est l'engagement et la concentration qui vont faire la différence » (Edmond Tapsoba)

Edmond Tapsoba est prêt pour le match qui oppose les Etalons au Burkina Faso à la Mauritanie en match de groupe de la CAN 2023 ce 16 janvier 2024. Le défenseur burkinabè s’est montré impatient de débuter cette compétition tant attendue.

« Personnellement, je me sens très bien. On attend ce match avec impatience », a affirmé Edmond Tapsoba avant la dernière séance d’entrainement des Étalons du Burkina Faso. Il s’est aussi réjoui de l’état d’esprit dans le groupe des Étalons assurant qu’il n’y a pas de blessé. En plus, les Étalons ont à cœur de réaliser un bon résultat face aux Mourabitounes.

« Aujourd’hui, on constate que le groupe vit bien. On est bien concentré. Chacun est bien conscient de ce qui l’attend. Chaque première rencontre est difficile. Mais ce match va nous permettre de bien entamer la compétition », assure celui qui est surnommé Zaksoba.

Les Etalons ont déjà battu l’équipe de Mauritanie en match amical après le tirage au sort. Mais, la Mauritanie est une formation qui progresse depuis quelques années dans le classement du football africain. Alors qu’est-ce qui peut faire la différence dans cette rencontre ?

« C’est l’engagement et la concentration qui vont faire la différence. On a déjà joué contre la Mauritanie. On sait de quoi ils sont capables. Dans toute rencontre, il faut un gagnant et un perdant. De notre côté, on essaie de mettre les chances de notre côté et d’aborder le match avec confiance et concentration pour ne pas se faire surprendre », a ajouté Edmond Tapsoba.

La rencontre est prévue ce mardi à 14 heures GMT au Stade de la paix de Bouaké.

