CAN 2023 | Burkina Faso Vs Mauritanie : « Nous ferons les choses de manière différente » (Hubert Velud)

A la veille de l’entrée en lice des Étalons dans la CAN 2023, face aux Maurabitounes, Hubert Velud et ses Poulains ont tenu des propos de confiance et de sérénité concernant la rencontre. Cependant, selon l’entraîneur des Étalons, il faille également jouer la carte de la méfiance pour éviter toute erreur.

Après le match de préparation un peu critique, Hubert Velud a indiqué que le premier match de la CAN ne sera pas le même que ceux des préparations au regard des configurations. « Ça sera un match complètement différent des matchs de préparation que ce soit au niveau de la pression, que ce soit au niveau émotionnel.

C’était deux équipes qui devaient se préparer. On ne peut pas comparer un match devant 200 personnes à Rabat au match de demain où le stade sera plein. L’importance du match de demain fait que nous ferons les choses de manière différente».

Pour Velud, côté palmarès, on ne doit pas s’inquiéter pour les Étalons face aux Mourabitounes. « Il y de la qualité », a-t-il dit avant d’ajouter : « Après, on doit jouer contre une belle équipe. Il va falloir qu’on soit attentif, la moindre erreur sera fatale. On va faire en sorte de s’appliquer au maximum pour aller chercher les résultats ».

Et son capitaine Bertrand Traoré a tenu également des propos de confiance quant à sa forme. « Je me sens bien, je me sens prêt pour aider mes coéquipiers. On a besoin de tout le monde. Ensemble on est tous prêts à faire une belle prestation à cette CAN et aller chercher cette coupe ». La dernière confrontation des deux équipes a tourné en faveur des hommes de Hubert Velud, sur un score de 2 buts à 1.

