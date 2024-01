CAN 2023 | Première victoire des Étalons : « Je suis vraiment heureux d’avoir gagné ce soir parce que c’est un pays qui vit des moments difficiles » (Hubert Velud)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons du Burkina Faso ont obtenu leur première victoire au premier match d’une CAN. Ils étaient face à la Mauritanie ce 16 janvier 2024. Une victoire qui, au-delà de leur permettre de prendre la première place du groupe, est une opportunité de rendre toute une nation heureuse, selon le sélectionneur national Hubert Velud.

La suite après cette publicité

Un 1-0 a suffi aux Étalons du Burkina pour écrire une page dans son histoire dans cette compétition. Une victoire qui lui permet de prendre la première place dans le groupe D de cette 34ème édition.

«A partir du moment où on savait que la CAN allait se jouer en Côte d’Ivoire, on s’attendait à ça. C’est vrai que les joueurs sont vraiment sensibles à ça. Moi je suis vraiment heureux d’avoir gagné ce soir parce que c’est un pays qui vit des moments difficiles. Je sais qu’ils sont heureux ce soir et moi je suis très heureux », a déclaré Hubert Velud.

Cette victoire a été possible grâce au penalty transformé par le capitaine de l’équipe Bernard Traoré. La prochaine sortie des Étalons est prévue le 20 janvier 2024 face à l’Algérie.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite