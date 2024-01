L’Agence turque de coopération et de développement (TIKA) réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso

(Ankara, le 16 janvier 2024). En séjour dans la capitale turque dans le cadre de la commission mixte de coopération, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur s’est rendu au bureau de l’Agence turque de coopération et de développement (TIKA), où il s’est entretenu avec son président M. Serkan KALAYAR.

Au menu des échanges, le point et les perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et la TIKA, une agence dont le chef de la diplomatie burkinabè salue la stratégie utilisée dans ses interventions.

« Vous avez l’avantage d’impliquer les populations dans le choix et la mise en œuvre des projets à leur bénéfice, et cela permet de voir des résultats efficaces sur le terrain, notamment la transformation de la vie de ces populations », a laissé entendre Karamoko Jean Marie TRAORE au président de la TIKA.

Après avoir salué la TIKA pour cette démarche et pour toutes les actions au profit des populations burkinabè, le chef de la diplomatie burkinabè a fait un plaidoyer, pour la mise en place d’un siège de cette agence de coopération et de développement au Burkina Faso.

Pour lui, cette présence physique de la TIKA lui permettra de mieux s’imprégner des besoins réels des Burkinabè, et de leur apporter des réponses appropriées. En retour, le président de la TIKA a dit sa satisfaction de voir les actions de sa structure reconnues et saluées par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

Ce témoignage réconforte la TIKA à poursuivre voire renforcer sa coopération avec le Burkina Faso, à travers une intensification de ses interventions. Et ce, même en l’absence d’un siège à Ouagadougou. Sur ce dernier point, les discussions se feront de façon approfondie lors d’une visite que le président de la TIKA compte effectuer bientôt au Burkina Faso.

Une visite très attendue selon le ministre TRAORE, qui dit être disposé et disponible à recevoir M. KAYALAR aux pays des Hommes intègres pour davantage parler de cette coopération entre son pays et la TIKA.

L’Agence turque de coopération et de développement, intervient au Burkina Faso dans des domaines tels que la formation professionnelle, l’accès à l’eau potable, la nutrition et la sécurité alimentaire, des domaines qui cadrent bien avec la vision du gouvernement burkinabè.

Source : DCRP MAECR-BE

