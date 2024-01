Tanghin-Dassouri : La Croix-Rouge burkinabè visite des adductions en eau potable réalisées au profit de 14 villages

publicite

Une équipe de la Croix-Rouge burkinabè a effectué une visite terrain des réalisations faites dans des villages de Tanghin-Dassouri ce mercredi 17 janvier 2024. C’était dans le cadre du « Projet amélioration des capacités des collectivités locales à assurer l’approvisionnement durable en eau potable et l’assainissement de leurs populations au Burkina Faso (Projet Accord Cadre Eau) ».

A l’occasion de sa visite terrain des réalisations faites dans des villages de Tanghin-Dassouri, la mission de la Croix-Rouge burkinabè a parcouru en tout 65 Km. Elle s’est en effet successivement rendue à Bazoulé, où elle a visité un château d’eau et rendu visite au chef de canton, Naaba Kiiba ; à Poédogo, pour apprécier le jardin des élèves de l’école primaire, lequel est alimenté par un forage construit dans le cadre du projet ; à Sané, pour constater de visu les premières gouttes d’eau sorties de la borne fontaine N°4 et apprécier les installations de la tête de forage SE 13 ; et finalement à Nabitenga 2, pour voir la borne fontaine prêt à être mise en service.

Tous les bénéficiaires des installations du projet ont fait savoir une plus-value dans leurs activités au quotidien. Abdoul Moubarak Nana, élève en classe de CE2 à l’école primaire de Poédogo, peut désormais, avec ses camarades, faire du jardinage en marge des cours. « Je suis content parce qu’on a construit le forage. Ça nous permet d’arroser les tomates…. », a-t-il déclaré.

Naaba Kiiba, le chef de canton de Bazoulé, a témoigné de l’impact de l’intervention de la Croix-Rouge burkinabè dans sa localité depuis près de 5 ans. « La population souffrait du manque d’eau, mais avec la présence de la Croix-Rouge burkinabè ces 5 dernières années, logiquement la souffrance de la population va diminuer », a-t-il dit.

Il a alors encouragé toutes les personnes qui se battent pour permettre aux populations de bénéficier d’eau potable à continuer dans ledit sens. Il a aussi exhorté la délégation présente à mettre en service le réseau hydraulique déjà en finition dans son village pour le bonheur des populations.

Ce sentiment de gratitude, Hélène Ilboudo, porte-parole des femmes bénéficiaires de Sané, l’a réitéré. Cette infrastructure, a-t-elle indiqué, va les aider dans leurs tâches ménagères au quotidien et dans leurs activités génératrices de revenus ; elles qui parcouraient 8 à 10 Km par jour pour avoir de l’eau potable.

Selon Ayouba Yaguibou, chef des projets Croix-Rouge burkinabè/Croix-Rouge Luxembourgeoise, grâce à ce projet, au total 14 villages seront couverts en eau potable jusqu’à l’horizon 2042-2043 ; c’est-à-dire autour de 20 ans. Le coût global du projet, il l’a estimé à 2 500 000 000 F CFA et le coût des travaux des 3 Adductions d’eau potable (AEP) multi-villages visités, à 1 200 000 000 F CFA.

« C’est une grande joie. Je suis fier de toutes ces réalisations, parce que c’est un défi que la Croix-Rouge a relevé », a-t-il confié. Quant à la gestion des ouvrages réalisés, il a laissé entendre qu’elles relèveront, après réception, de la mairie ; à elle donc « de s’assurer que les ouvrages vont être bien gérés pour qu’elles puissent durer », a-t-il avancé.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Encadré : Le « Projet Amélioration des capacités des collectivités locales à assurer l’approvisionnement durable en eau potable et l’assainissement de leurs populations au Burkina Faso ‘’Projet Accord Cadre Eau’’ » a pour objectif global d’améliorer les conditions sanitaires de la population au Burkina Faso. Spécifiquement, il vise à pérenniser l’accès à l’eau potable et l’assainissement des populations des communes de Tanghin-Dassouri, Pabré, Dapelogo. Les zones d’intervention sont les communes de Tanghin-Dassouri, Pabré, Dapelogo. Les bénéficiaires sont au nombre de 192 267 bénéficiaires directs et 85 379 bénéficiaires indirects dans les 03 communes. La durée du projet est de 5 ans soit de 2019-2023. La Croix-Rouge burkinabè, structure chargée de la mise en œuvre du projet a pour partenaires de mise en œuvre le Groupement des ONG Luxembourgeoises (A.I.CRL & PSF), le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes Luxembourgeois, Ville de Luxembourg. TSPZ Burkina 24

