CAN 2023 | Algérie Vs Burkina Faso : « On risque d’assister à un grand match et à une opposition de styles » (Hubert Velud)

Les Étalons du Burkina Faso jouent leur deuxième match de la coupe d’Afrique des nations, ce samedi 20 janvier 2024. Un match qui déterminera la suite du parcours du 11 national. Pour Hubert Velud, sélectionneur des Etalons, dans cette rencontre de styles différents, il faut tout donner pour aller chercher les trois points afin de se mettre à l’abri.

Burkina Faso contre l’Algérie est sans doute le choc de ce groupe D. Les deux acteurs se disent prêts pour s’affronter autour du ballon rond. Le Burkina Faso débute cette rencontre avec 3 joueurs déjà avertis contre 4 pour l’Algérie.

Pour Hubert Velud, l’équipe va jouer sans se soucier de cet aspect. « On ne va pas du tout se soucier de ça. Par contre pour le troisième match, surtout espérons, on y pensera un peu plus. On ne pense pas du tout à ça, on veut vraiment mettre une équipe pour contrarier l’Algérie», a fait savoir le coach du Burkina Faso.

A l’écouter, la configuration de ce match sera différente de la rencontre précédente et même il prédit une opposition de styles dans cette rencontre. « C’est un autre match. On risque d’assister à une opposition de styles. On n’est pas du tout dans le même style que l’Algérie, c’est autre chose. L’Algérie au niveau du jeu et au niveau de la technique est toujours présente et on a conscience de ça », a déclaré Hubert Velud.

Un autre point, Dango Ouattara va bien et sélectionnable pour cette rencontre, selon l’entraîneur du Burkina Faso. Les deux sélections vont débuter cette rencontre avec leurs effectifs au complet. Les deux nations se sont affrontées à 18 reprises. Les Étalons ont enregistré 6 victoires contre 8 pour les Verts.

