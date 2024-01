Algérie Vs Burkina Faso : « Il y a une grande motivation pour moi de battre l’Algérie » (Hubert Velud)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons du Burkina Faso sont prêts à affronter les Fennecs d’Algérie ce samedi 20 janvier 2024, selon Hubert Velud et ses hommes. En conférence de presse avant-match, c’est cette carte de confiance qui a été donnée de voir ce vendredi 19 janvier 2024.

La suite après cette publicité

Deux adversaires qui se connaissent bien se confrontent le samedi 20 janvier 2024 au compte des deuxièmes journées de la CAN 2023. Il s’agit du Burkina Faso et de l’Algérie. Les Étalons qui occupent jusque-là la première place de ce groupe se disent confiants.

« C’est un match très important, on le savait avant la CAN qu’on joue contre l’Algérie, un grand d’Afrique. On s’est préparé à ça. Le groupe est serré, donc c’est un match très important et nous sommes prêts pour le match. Mon état d’esprit est guidé par l’aspect du match. D’abord c’est déjà deux matchs différents. Il y a une grande motivation pour moi de battre l’Algérie», a indiqué le sélectionneur du Burkina Faso Hubert Velud.

Pour le vice-capitaine de l’équipe, Issoufou Dayo, il faut tout faire pour gagner ce match. « On est bien concentré pour le match de demain et le plus important c’est de bien démarrer le match. On a déjà joué contre l’Algérie, pas mal de fois et demain c’est un autre match. Le plus important pour moi c’est de tout donner pour la victoire de demain», a indiqué le vice-capitaine de l’équipe. La rencontre est prévue à Bouaké sur le coup de 14h GMT.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite