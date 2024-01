Burkina Faso vs Algérie : «Ce qui s’est passé au Cameroun, on l’a mal vécu, on a appris de nos erreurs» (Ismaël Bennacer)

Le Burkina Faso affronte les Fennecs de l’Algérie le samedi 20 janvier 2024 à 14h GMT. C’est une Algérie qui se présente aux Étalons du Burkina Faso après une CAN manquée en 2021. Ce n’est pas ce qui inquiète les Fennecs, à écouter leur entraîneur Djamel Belmadi et certains joueurs de l’équipe dont Ismaël Bennacer.

Les Fennecs ont quitté la Coupe d’Afrique des Nations 2021 avant même de rejoindre les 8e de finale. Les hommes de Hubert Velud pourraient être tentés de s’accrocher à cette maladresse. Mais Djamel Belmadi et ses hommes sont catégoriques, ce rêve est passé à l’oubliette.

Pour Ismaël Bennacer, « ce qui s’est passé au Cameroun, on l’a mal vécu, on a appris de nos erreurs. Le match de demain même s’il sera difficile, on gérera mieux. On connaît très bien le Burkina Faso, après je ne m’autoriserai pas à juger cette équipe. Je veux dire que c’est une bonne équipe et une très bonne équipe. Ces derniers matchs en coupe d’Afrique le prouvent».

L’Algérie est claire, l’expérience de la CAN 2021 est un mauvais souvenir et une opportunité de se relever dans cette édition. Et pour cette campagne « on se sert de ces expériences pour avancer», selon le coach de l’équipe Djamel Belmadi. Pour lui, « chaque match pour nous est capital, on va avoir la même détermination, la même envie. Chaque match sera le même pour nous. On va essayer de travailler pour voir leurs points forts et faibles ».

