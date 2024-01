Rencontre d’échanges entre hiérarchie militaire, personnel des Forces armées nationales et VDP

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le jeudi 18 janvier 2024, s’est tenue dans la salle de conférence de Ouaga 2000, une rencontre entre la hiérarchie militaire et le personnel des Forces Armées Nationales (FAN), toutes catégories et toutes composantes confondues, ainsi que les VDP.

La suite après cette publicité

Au menu des échanges, un bilan de l’année écoulée, les vœux et les perspectives pour la nouvelle année. Le Général de Brigade, Kassoum Coulibaly, Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a félicité l’ensemble des forces combattantes pour l’engagement en 2023 et exhorté les hommes à rester déterminés dans les opérations de reconquête du territoire.

Le Général de Brigade Célestin Simporé, Chef d’Etat-Major Général des Armées a, pour sa part, salué les efforts du gouvernement et du peuple burkinabè pour accroitre les capacités des FAN. La hiérarchie militaire a ensuite apporté des réponses aux questions de l’assistance. Elle a salué la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur, souhaité un prompt rétablissement aux blessés et traduit toutes leur satisfaction pour l’engagement des VDP.

Source : EMGA

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite