CAN 2023 : Contre l'Angola, « on va chercher la tête du groupe » (Bertrand Traoré)

Bertrand Traoré a été encore décisif contre les Fennecs d’Algérie en inscrivant un penalty. Mais, les Etalons ont été accrochés par les Fennecs (2-2) lors de ce deuxième match de groupe. Malgré tout, ils pensent au prochain match pour être en tête du groupe D.

Les Étalons sont passés à côté d’une victoire face aux Fennecs d’Algérie. Les Poulains de Hubert Velud ont mené à deux reprises avant de se faire rattraper à chaque fois. « C’est un peu dommage pour nous, on encaisse un but en toute fin de rencontre, c’est le point amer de cette rencontre », regrette Bertrand Traoré.

En effet, c’est dans les arrêts de jeu que les Fennecs ont obtenu les trois points se sauvant d’une possible élimination. Les Étalons auraient pu conforter leur première place du groupe. Mais, cela semble une partie remise, à en croire le capitaine.

Confirmer la qualification

« On a notre destin en main. On va aller confirmer notre qualification et chercher la tête du groupe. J’essaie d’être performant sur le terrain, d’apporter, d’essayer d’apporter à l’équipe comme je peux. Ce soir, cela m’a souri sur un penalty. Cela a fait du bien à l’équipe », résume Bertrand Traoré.

Blessé, Bertrand Traoré entre progressivement dans la compétition. Le sociétaire de Aston Villa retrouve peu à peu sa forme. « Je me sens de mieux en mieux ; je commence à reprendre du rythme tout en étant performant. J’essaie d’aider mes partenaires. C’est le plus important », dit-il.

Le défi des Étalons est de prendre la tête du groupe D. L’équipe burkinabè occupe, pour le moment, la deuxième place du groupe derrière l’Angola.

