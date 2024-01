CAN 2023 : « On va tout donner pour avoir la première place du groupe » (Issoufou Dayo)

Face aux Fennecs d’Algérie, les Étalons se sont faits rattrapés au score à deux reprises. Issoufou Dayo admet que le match était difficile mais se projette sur le prochain match contre l’Angola.

« Mes coéquipiers ont tout donné pour ce beau public qui était là pour nous soutenir. Ce n’est pas fini. Il reste un match. On ne va pas en rester là. Contre l’Angola, on va tout donner pour arracher la qualification pour le peuple burkinabè », a affirmé Issoufou Dayo, à l’issue du match face à l’Algérie le samedi 20 janvier 2024.

Dayo était encore l’un des piliers de la défense burkinabè aux côtés de Edmond Tapsoba et Adama Nagalo. Mais si la qualification est déjà acquise, les Étalons veulent désormais la première place de leur groupe.

Un dernier match pour terminer leader

« Dans nos têtes, on n’est pas encore qualifiés. Il nous reste un match où on doit tout donner pour faire plaisir à notre peuple. On est sur une bonne lancée, On va continuer comme ça », poursuit Issoufou Dayo.

La prochaine rencontre des Etalons est prévue le mardi 23 janvier 2024 contre l’Angola au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. L’Angola est en tête du groupe avec quatre points, suivi du Burkina Faso avec quatre points également. L’Algérie compte deux points et la Mauritanie n’a engrangé aucun point dans la compétition.

