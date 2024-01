Graff Saha 2e édition : Des fresques murales à Ouaga pour renforcer l’amitié russo-burkinabè

publicite

Du 16 au 20 janvier 2024, à Ouagadougou, il s’est tenu la 2e édition du festival international de graffiti (Graff Saha). Artistes graffeurs du Mali, du Niger, du Bénin et du Burkina Faso, réunis dans la capitale burkinabè, ont fait parler les murs de la cantine de l’aéroport.

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État burkinabè ; Vladimir Poutine, président de la Russie ; feu « Ladji Yoro », Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), tombé les armes à la main ; Magomed Nurbagandov, policier russe du Daghestan exécuté en 2016… sont désormais immortalisés sur les murs de la cantine de l’aéroport de Ouagadougou.

Œuvres de graffeurs venus des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et du Bénin, elles n’ont pas pour seul objectif le beau, la décoration. Leurs auteurs, en effet, disent vouloir faire passer des messages, sensibiliser.

Eric Kruoch, Artiste-graffeur venu du Niger, a vécu une première expérience professionnelle à Ouagadougou. Il dit être venu passer un message d’unité et d’espoir. « Le message que je veux faire passer, c’est un message d’unité et d’espoir. Il concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger », a-t-il indiqué.

Christian Macaire Bayala, Graffeur malien, a bien pris part à cette seconde édition des « Graff Saha », lui qui n’a pas pu effectuer le déplacement de Ouagadougou à l’occasion de la 1re édition pour des raisons d’insécurité.

« A la 1re édition, on a invité le Mali. Malheureusement, à cause de l’insécurité au et en dehors du Mali, on n’a pas pu effectuer le déplacement. Cette année, quand j’ai été à nouveau sollicité, je n’ai pas manqué d’honorer cette sollicitation », a-t-il partagé sa joie.

Au travers de sa peinture, l’Artiste a voulu rendre hommage aux différentes forces combattantes des trois pays de l’AES. « J’ai fait figurer un portrait militaire des FDS (ndlr, Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso), des FAMA (ndlr, Forces armées du Mali) et des Forces combattantes du Niger pour marquer l’union, ma présence, mon soutien, rendre hommage aux différentes forces combattantes des pays », a-t-il fait savoir.

Ousmane Guigma alias Manoos, Artiste-graffeur burkinabè et coordonnateur du festival, a peint le héros, feu « Ladji Yoro ». « Moi, j’ai peint feu Ladji Yoro, qui était VDP (ndlr, Volontaire pour la défense de la patrie) de renom, sauvagement assassiné. J’ai essayé de l’immortaliser », a-t-il déclaré.

Son message au travers de cette peinture, a-t-il expliqué, c’est d’inviter tous Burkinabè à être patriotes, à se rallier à la cause. Car, a-t-il poursuivi, il n’y a pas de liberté pour un pays qui n’en a pas, paraphrasant feu Norbert Zongo. L’héroïsme de combattants russes, notamment de Magomed Nurbagandov, un policier russe du Daghestan exécuté en 2016, a été reconnu et immortalisé.

Le coordonnateur s’est dit satisfait du déroulé du festival. « C’est très satisfaisant. Une nette amélioration par rapport à la 1re édition. Nous remercions l’association russo-burkinabè ‘’African Initiative’’ qui nous soutient depuis le début du festival et dans d’autres activités connexes. Nous remercions également la coopération Russie-Burkina », a-t-il dit.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

