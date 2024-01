Sécurité routière : « Au niveau des hôpitaux, on constate que beaucoup de gens meurent par traumatisme crânien » (Ali Traoré)

publicite

Le Comité burkinabè de la route et du transport routier (CBRTR), dans ses missions de développement et de la promotion des infrastructures et du transport routier, a tenu le samedi 20 janvier 2024 à Ouagadougou, deux panels au profit d’élèves et différents acteurs du domaine autour de ces questions.

« Près 77% des accidents sont dus au comportement de l’Homme, ce qui veut dire qu’il faut une sensibilisation accrue pour permettre aux gens de se comporter normalement. Le non port du casque occasionne beaucoup d’accidents. Au niveau des hôpitaux, on constate que beaucoup de gens meurent par traumatisme crânien », a indiqué Ali Traoré, président du Comité burkinabè de la route et du transport routier (CBRTR).

C’est dans une optique d’apporter leur contribution pour améliorer la sécurité routière que le CBRTR a tenu le samedi 20 janvier 2024 deux conférences sous deux thèmes dont le premier est relatif est à « la problématique de la sécurité routière au Burkina Faso » et le deuxième s’est penché sur « la gestion de l’entretien routier par niveau de service ».

Avec ces thématiques qui constituent une priorité pour le département en charge des transports, il est attendu, selon Ali Traoré, président du CBRTR, l’approfondissement de leurs réflexions et dégager des pistes de solutions en vue de réduire le taux d’accidents et du même coup les cas de morts au niveau national.

Ainsi il a souligné au regard de la problématique de la sécurité routière et face aux récentes statistiques sur le nombre d’accidents qu’ « il faut éduquer, sensibiliser au respect du code de la route dès le bas-âge, au niveau des écoles même la maternelle. Il faut commencer à apprendre le code de la route aux enfants et même le comportement et le civisme. Il faut mettre l’accent sur ça, maintenant il ne peut pas ne pas avoir des récidivistes et en ce moment il faut sanctionner ».

S’inscrivant sur le fait qu’il est important pour les usagers de la route notamment ceux des deux ou trois roues de se protéger en portant un casque et à connaître le code de la route, Evariste Meda, directeur général de l’office national de la sécurité routière (ONASER), a rappelé qu’il est nécessaire d’entretenir l’état des véhicules. Et pour ce faire, le premier responsable de l’ONASER a indiqué que sa structure mène des actions en ce sens.

Il a souligné qu’il y a « les sensibilisations sur l’importance de la visite technique ; promouvoir la visite technique des engins à deux roues motorisés en collaboration avec le CCVA ; la présentation, par le CCVA de modules portant sur la visite technique et les transformations des véhicules lors des formations organisées par l’ONASER au profit des conducteurs de tricycles et les transporteurs et chauffeurs routiers ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

