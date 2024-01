CAN 2023 : Avec le plus large score, depuis le début de la compétition, l’Afrique du Sud ralentit le rêve des Brave Warriors (4-0)

Vainqueur surprise de la Tunisie en ouverture du groupe E, la Namibie a cette fois sombré face à l’Afrique du Sud qui avait raté son entrée face au Mali (2-0). Les Bafana Bafana ont décroché le 21 janvier 2024 leurs trois points dans ce groupe en battant les Brave Warriors. Et c’est avec le plus large score, depuis le début de cette compétition (4-0). Ils se relancent donc dans cette CAN.

Les Namibiens (3 points) qui avaient l’opportunité de s’assurer au moins l’une des deux places qualificatives du groupe ont manqué cette occasion face à l’Afrique du Sud avec une défaite de (4-0).

Pourtant, la première belle occasion n’a pas tardé et elle a été des Namibiens. L’Afrique du Sud a profité d’un penalty à la 15ème pour sonner son réveil. Elle va continuer à dérouler et obtenir un deuxième pénalty à la 26ème. A la 40ème, juste avant la pause c’est Zwane, avec son doublé qui va faire le break. 3-0 à la pause. C’est un score qui relance les dés dans ce groupe avec les aigles du Mali en tête avec 4 points.

Deux changements du côté de la Namibie à la reprise. Même si cela change un peu la physionomie du match, les Sud Africains vont finir par alourdir le score à la 75ème grâce à T. Maseko, contre une équipe qui était toujours haute malgré le score. Conséquence, 4-0 à la fin.

Les Brave Warrios n’ont jamais passé le cap du premier tour en trois participations (1998, 2008, 2019). Cette fois, avec leurs 3 points, l’espoir est permis, vu la nouvelle configuration de repêcher des meilleurs troisièmes.

Pour l’histoire, l’Afrique de Sud fait sa 11ème participation à cette compétition. Aussi, le championnat de la Namibie avait connu des arrêts pour diverses raisons, dont des problèmes entre la fédération et la ligue, le COVID 19, en presque 3 années.

