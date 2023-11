publicite

Le directeur général de l’Office national de la sécurité routière (ONASER) Ganè Evariste Meda a dévoilé les statistiques des accidents de la circulation en 2022 et pendant le premier semestre de 2023, ce vendredi 17 novembre 2023 à Ouagadougou.

24.686 accidents constatés pour 1.150 personnes tuées et 15.384 blessés pour l’année 2022. C’est la principale information que Ganè Évariste Meda, directeur général de l’ONASER a partagée aux Hommes de médias ce vendredi 17 novembre 2023.

Une légère baisse est à signaler par rapport à l’année 2021 où on dénombrait 25.118 cas d’accidents contre 1.272 personnes tuées et 15.340 personnes blessées. A en croire le directeur général de l’ONASER, ces accidents sont dus dans la plupart du temps à l’excès de vitesse, l’imprudence des usagers, l’inobservation des règlements, l’usage du téléphone en circulation, le non-respect des feux tricolores.

« La Police Nationale a enregistré 23.276 accidents constatés en 2022 en agglomération avec 13.892 blessés et 786 tués. Par ailleurs les régions du centre, des hauts-bassins du centre-ouest, du nord et des cascades enregistrent les pourcentages les plus élevés avec respectivement 62%, 13%,4%, 3%et 2% des cas des accidents constatés. Sur 100 accidents qui se produisent en agglomération, il y a plus de 4 tués et 69 blessés et plus de deux personnes décèdent par jour de suite d’un accident de la circulation routière », a détaillé Ganè Évariste Meda.

Qu’à cela ne tienne, l’ONASER a mis en place un certain nombre d’activités afin d’éradiquer les accidents sinon les réduire à 30% au Burkina Faso. A cet effet, il est organisé une semaine de la sécurité routière, une journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, la rentrée scolaire en toute sécurité routière à Banfora, des journées portes ouvertes…

Des activités qui ont porté des fruits, selon le DG de l’ONASER en ce sens qu’au premier semestre de l’année 2023, à la date du 30 juin, 11.717 cas d’accidents ont été signalés avec 471 personnes tuées et 7335 blessés. Des données qui sont en baisse de 2% par rapport à l’année 2022 à la même période toujours selon les propos du directeur général de l’ONASER.

« Toutes les activités de sensibilisation que nous avons pu mener, il y a eu la mobilisation. Les gens se sont montrés intéressés par rapport aux différentes thématiques que nous avons développées à l’occasion de ces séances de sensibilisation. Nous venons de donner les chiffres et ça atteste qu’il y a un travail qui est fait, qui a contribué à la réduction du nombre des accidents. Nous avons le sentiment toutes les fois que nous menons nos activités, les gens n’hésitent pas à nous appeler et aussi à apporter leur contribution. Sur tous ces éléments réunis, on peut dire que la population est assez sensible à nos messages que nos véhiculons », a-t-il témoigné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

