CAN 2023 : Les Éléphants de Côte d’Ivoire humiliés, des supporters ivoiriens révoltés

Abidjan, Côte d’Ivoire – Après le coup froid affligé par les ‘Super Eagles’ du Nigéria à la sélection ivoirienne lors de la seconde journée des matchs de poule, ce fut le tour du Nzalang Nacional d’appliquer une correction aux allures d’humiliation aux 11 ivoiriens avec un score de 4 buts à zéro (4-0). Les supporters ivoiriens se disent humiliés et se sentent trahis.

Au village CAN de la zone industrielle de Yopougon à quelques encablures du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, c’est l’indignation. A l’unanimité, des têtes doivent tomber.

« Nous exigeons la démission du président de la FIF (Ndlr Fédération Ivoirienne de Football). Nous avons longtemps décrié son staff d’encadrement à commencer par son entraineur, Jean-Louis Gassiet. Sans palmarès sérieux… Un entraineur qui tient sa tête au moindre but comme quoi il crie aux abois », déplore Lanciné DIOMANDE, supporter déçu des Eléphants.

Pour Roland KESSE, cette débâcle était prévisible. « C’est ce que nous avions voulu éviter en soutenant Didier Drogba pour qu’il prenne la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Défaite oui mais ça ce n’est pas une défaite. C’est une humiliation nationale avec des joueurs sans engagement, un entraineur ‘ennui’ payé à plus de 70 Millions de Francs Cfa pour décevoir tout un peuple ».

Les Ivoiriens ne s’attendaient certes pas au sacre mais à sortir de la compétition après une telle manœuvre, leur laisse un goût amer de cette CAN dite « la meilleure CAN jamais organisée ». Même si leurs supporters n’y croient plus, les Éléphants, hôtes de la compétition, peuvent toutefois encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

En tout état de cause, c’est l’heure du bilan que Didier Drogba interrogé, estime que c’est le moment de « se poser les questions, les bonnes questions » pour l’avenir du football ivoirien. Il reste, toutefois, persuadé qu’il est trop tôt de brûler « ces jeunes gens qui ont péché par manque d’expérience en coupe d’Afrique ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

