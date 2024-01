La Coalition pour la défense des droits des domestiques et aides ménagères dresse un bilan satisfaisant de ses activités de 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Coalition pour la défense des droits des domestiques et aides ménagères (C-3DAM), à l’occasion d’un cocktail de presse tenu le jeudi 25 janvier 2024 à Ouagadougou, a présenté son bilan du plan d’action pour le travail ménager et domestique sécurisé au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Un devoir de redevabilité. Telle est la raison de ce cocktail de presse organisé par la Coalition pour la défense des droits des domestiques et aides ménagères (C-3DAM). Il s’est alors agi pour les membres, notamment la Secrétaire permanente (SP) de la coalition, de faire le point, au titre de l’année 2023, des activités réalisées, non réalisées ; de faire savoir les difficultés rencontrées dans l’exécution des tâches.

En effet, Si des activités ont pu être réalisées au cours de l’année 2023, d’autres sont en cours et un certain nombre d’activités n’ont pu être tenues, a reconnu Gisèle Dabré/Tiendrébéogo, la SP de la coalition. « Le taux d’exécution est satisfaisant, et comme on l’a dit, c’est un plan annuel… depuis 2021, et à ce jour, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints à près de 80% par rapport aux objectifs de départ », a-t-elle déclaré.

Elle a aussi fait savoir sa satisfaction quant au niveau de prise en compte de leurs recommandations adressées aux autorités. « Par rapport au niveau de prise en compte de nos recommandations, il y a des motifs de satisfaction, puisque nous avons mené des plaidoyers auprès des autorités et nous pouvons dire à ce jour que nous sommes satisfaits parce que les services techniques nous ont accompagnés lors de l’atelier de réflexion en passant par l’atelier d’échanges sur le métier d’aide-ménagère… », a indiqué Gisèle Dabré/Tiendrébéogo.

Au titre des difficultés rencontrées, Gisèle Dabré a mentionné un manque de financement. Lequel manque n’a permis, à l’en croire, de réaliser certaines activités programmées. En termes de perspectives pour 2024, la coalition prévoit de faire du « plaidoyer auprès des autorités ; sensibiliser ; enquêter/sonder l’opinion et la satisfaction ; communiquer et rendre visible les actions ».

L’objectif global de la coalition, a rappelé la Secrétaire permanente, est de plaider pour la ratification, l’application, la révision, l’adoption de textes et lois en faveur de la professionnalisation, la sécurisation et la protection du travail ménager/domestique.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite