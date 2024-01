Burkina Faso : Le DGA de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) chez le Premier ministre

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla a reçu en audience le Directeur général adjoint et chef du département de l’énergie nucléaire, de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), Mikhail CHUDAKOV, le lundi 29 janvier 2024 à Ouagadougou.



Mikhail CHUDAKOV, le Directeur général adjoint de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) a été reçu en audience par le chef du gouvernement burkinabè. C’est dans le cade de la mise en place d’un programme nucléaire au Burkina Faso que le directeur adjoint de l’AIEA est venu rencontrer les plus hautes autorités.

« Nous voulons mettre en place un programme nucléaire pour aider le pays, qui va durer des années et des années. Le plus important dans un tel projet c’est d’avoir l’approbation des autorités et dans le cas du Burkina Faso le projet est approuvé par les plus hautes autorités et il y a un intérêt aussi qui est manifesté par les différents acteurs. Cela va permettre au projet d’avancer », a laissé entendre le directeur adjoint de l’AIEA à sa sortie d’audience.

L’énergie nucléaire présente beaucoup d’avantages pour le Burkina Faso, selon de DGA de l’AIEA. « Parce que c’est une source d’énergie propre qui coûte moins chère. Si on doit faire la comparaison, l’énergie nucléaire a beaucoup d’avantages plus que l’énergie fossile. Le coup de l’essence joue sur le prix des énergies fossiles alors que ce n’est pas le cas avec l’énergie nucléaire dont on peut prédire les coups à long terme. C’est une énergie fiable moins chère et c’est une énergie qui dure. Les infrastructures peuvent durer jusqu’à 100 ans. Elles n’ont pas peur de la pluie ni du vent ou quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

Akim KY

Burkina 24

