Fonds renouvelable d’appui au secteur de l’artisanat minier : 250 000 000 de francs CFA mis à disposition

publicite

0 Partages Partager Twitter

Coris Banque International SA et PlanetGold Burkina Faso ont signé le jeudi 25 janvier 2024 à Ouagadougou une convention afin de lancer officiellement le fonds renouvelable d’appui au secteur de l’artisanat minier. La Coopérative des Exploitants miniers du Burkina (COEXAMINE Burkina) a reçu symboliquement le chèque d’une valeur de 26 339 680 de francs CFA en marge de la signature du protocole d’accord.

La suite après cette publicité

Pour séparer l’or du minerai, les mineurs artisanaux au Burkina Faso pour la plupart, utilisent le mercure, en exposant les communautés et l’environnement aux impacts négatifs de ce métal. Cela est dû au manque de moyens financiers pour acheter du matériel technologique de meilleure qualité.

C’est en ce sens que PlanetGold s’est senti interpellé afin de trouver un moyen d’accompagner les artisans miniers en négociant un fonds de garantie de 250 millions au niveau de Coris Banque International.

Seydou Kabré, coordonnateur du projet a expliqué que « le projet vise à contribuer à l’élimination du mercure dans la chaîne d’exploitation artisanale de l’or en améliorant la disponibilité des technologies sans mercure, raccourcissant donc la chaîne d’approvisionnement en or et en renforçant l’accès direct des artisans miniers au marché international ».

L’éradication du mercure est une cause qui transcende les frontières industrielles et souligne la responsabilité collective envers l’environnement, a déclaré le Stéphane Tapsoba, directeur général adjoint chargé de l’exploitation à Coris Banque International, avant d’ajouter que « l’accompagnement des PME est le cœur de métier de notre institution Coris Banque International.

Et cette approche de PlanetGold s’inscrit en étroite ligne avec cette vision. Ce partenariat témoigne de notre engagement et renforce notre position de banque leader en prônant le financement vert, inclusif sobre en carbone et résilient ».

Jean Baptiste Kaboré, Secrétaire général du ministère de l’Energie, des Mines et Carrières, a affirmé que de façon générale, le ministère apprécie ce projet qui vise à la formalisation de l’activité artisanale et l’accompagne depuis 2019.

« Ce secteur mobilise des millions de Burkinabè, ce qui fait que des dispositions sont prises dans l’administration des mines pour pouvoir formaliser ce secteur, vu l’impact qu’il a sur l’environnement, sur la sécurité et pour ce qui est des retombées sur l’économie nationale. C’est pour cela que le ministère appuie fortement ce genre d’initiative », a-t-il déclaré.

Ce dernier de terminer que « je reste aussi convaincu que ce fonds contribuera énormément à une exploitation minière artisanale mieux organisée et génératrice de plus de bénéfices pour tous les acteurs ainsi qu’à l’économie nationale ».

Le projet est financé par le fonds pour l’environnement mondial. Il est mis en œuvre par l’organisation des nations unies pour le développement industriel, exécuté par AGC en collaboration avec le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement et le ministère de l’énergie, des mines et des carrières.

Le premier chèque est d’un montant de 26 339 680 de franc CFA réceptionné par la Coopérative des Exploitants miniers du Burkina (COEXAMINE Burkina). La condition primordiale pour accéder au crédit, c’est d’abord d’être formalisé.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite