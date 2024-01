Burkina Faso : Le paiement du carburant dans les stations Total par Orange Money, c’est désormais possible !

La Direction Générale de Orange Money Burkina Faso et celle de Total Énergies Marketing Burkina ont signé un partenariat le mardi 30 janvier 2024, à Ouagadougou. Ledit partenariat permet désormais aux utilisateurs de Orange Money de payer du carburant dans toutes les stations Total à travers le pays. Aussi, renforce-t-il, la sécurité des transactions au profit des gérants des stations.

Désormais les Burkinabè peuvent se procurer du carburant dans toutes les stations Total Énergies à travers le pays par Orange Money. Un partenariat a été paraphé entre Orange Money Burkina Faso et Total Énergies Marketing Burkina pour faciliter la tâche à leurs clients.

Alimata Touré, Directrice Générale de Orange Money Burkina Faso, a affirmé que ce partenariat permettra à leurs clients communs (Orange Money et Total Énergies) de se procurer du carburant dans toutes les stations Total Énergies Marketing Burkina qui, «aujourd’hui compte plus de 200 stations» sur le territoire national.

Elle a également souligné que cette convention contribuera à assurer la sécurité aussi bien aux clients qu’aux gérants des stations. «Nous avons deux modes de paiement. Quand vous arrivez à la station, vous pouvez juste scanner un QR code qui vous renvoie sur l’application Max it dans votre menu Orange Money notamment au niveau du montant à renseigner, vous mettez votre code secret pour effectuer le paiement», a-t-elle expliqué.

Le deuxième mode de paiement est celui connu traditionnellement, c’est-à-dire composer *144# puis vous renseignez toutes les informations, et ensuite vous effectuez votre paiement. «C’est sécurisé. C’est fiable et cela résout les problèmes de monnaie que nous avons lorsque nous faisons des achats», a-t-elle avancé.

Orange Money Burkina Faso c’est plus de 11 millions clients et la Directrice Générale de cette plateforme de transfert mobile d’argent rassure que dans cette coopération avec Total Énergies Marketing Burkina, l’accent est mis sur la sécurité du paiement. «Il n’y a pas d’inquiétude à se faire. À chaque fois que vous voudriez faire un paiement dans une station Total, la solution va fonctionner et cela en toute sécurité », a soutenu Alimata Touré.

Quant au Directeur Général de Total Énergies Marketing Burkina, Patrick Kifio, cette collaboration avec Orange Money Burkina Faso vise à faciliter les transactions entre les clients des deux structures. «Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Je pense que c’est un partenariat qui existait déjà. On ne fait que renforcer ce partenariat. Donc ça va faciliter d’abord les transactions de nos clients, et ensuite ça va renforcer la sécurité, les clients n’ont plus besoin de se déplacer avec du cash mais avec Orange Money pour faciliter les opérations », a-t-il appuyé.

Le Directeur Général de Total Énergies Marketing Burkina a confié que ce partenariat a été pensé pour faciliter la tâche aux populations burkinabè. «Aujourd’hui, nous couvrons quasiment tout le pays sauf les endroits où nous ne pouvons pas aller pour diverses raisons que nous connaissons tous. Sinon nous sommes quasiment sur toute l’étendue du territoire», a-t-il noté en signalant qu’ils ont pris le temps nécessaire pour former leurs employés qui, a-t-il affirmé, savent ce qu’ils auront à faire et ils continueront à renforcer leurs capacités pour mieux servir les clients.

