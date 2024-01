Coopération : Le royaume de Belgique reste engagé auprès du Burkina Faso

publicite

Jean jacques Quairiat, Ambassadeur du royaume de Belgique au Burkina Faso a exprimé l’engagement de son pays envers le Burkina Faso dans bien de secteurs de développement. Le diplomate belge a été reçu en audience par le président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) du Burkina Faso ce mercredi 31 janvier 2024 à Ouagadougou.

Jean Jacques Quairiat, Ambassadeur du royaume de Belgique au Burkina Faso a présenté le nouveau programme de coopération de la Belgique au Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée Législative de Transition du Burkina Faso ce mercredi matin.

C’est un nouveau programme de coopération 2023-2027 qui s’inscrit dans la continuité du programme 2019-2023, selon le diplomate belge. « Nous pérennisons notre collaboration avec le Burkina Faso où nous pouvons mettre en œuvre la collaboration de toutes les équipes et tous les ministères techniques des différents objectifs de ce programme de coopération, on s’en réjouit », a-t-il laissé entendre.

La Belgique reste engagée alors aux côtés du Burkina Faso dans le secteur de l’agriculture, notamment dans le cadre de la production et de la transformation, de l’enseignement des jeunes, dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive avec les violences basées sur le genre.

« Nous avons inauguré il y a deux ans, un centre mères à enfants à Tenkodogo, donc on travaille dans les zones du Centre-est, du Centre-nord notamment à Kaya, Koupèla, Tenkodogo. Nous essayons d’agir aussi en toute cohérence avec ce que font les autres États européens et on s’aligne totalement dans le programme d’actions du développement du Burkina Faso », a fait savoir Jean Jacques Quairiat.

Le parlement est alors un bon interlocuteur en matière de discussion et de dialogue avec les différentes commissions techniques, qui permet justement d’aborder des questions du passé, du présent et du futur. Il a souligné que « c’est une chambre qui se doit d’anticiper et de se projeter dans ce cadre, il est toujours bon travailleur avec des personnes qui peuvent prendre le temps de la discussion du dialogue.

Ce qui est actuellement important au Burkina Faso et dans la région, de plaider en faveur du dialogue à l’interne et à l’externe, l’Assemblée est le lieu idéal de dialogue surtout quand il s’agit de discuter de loi qui vont réglementer l’avenir du pays. C’est dans ce cadre là aussi que je suis venu exprimé tout mon soutien ».

Akim KY

Burkina 24

