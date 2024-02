15e promotion de l’ENSOA : 311 Élèves Sous-Officiers d’Active reçoivent leurs galons de sergents

publicite

La 15e promotion des Élèves Sous-Officiers d’Active sortie de l’École Nationale des Sous-officiers d’Active (ENSOA) à Ouagadougou ce vendredi 09 février 2024 est composée de 311 Élèves Sous-officiers. Ces acteurs de la chaine de commandement de l’armée ont reçu leurs galons de sergents des mains des hautes autorités militaires du Burkina Faso.

Baptisée « Tongré » ou la victoire en langue mooré, la 15e promotion des élèves sous-officiers d’active, entrée à l’École Nationale des Sous-officiers d’Active (ENSOA) le 19 novembre 2022, est forte de 311 stagiaires dont 10 personnels féminins.

La promotion compte en son sein 11 élèves de pays amis à savoir, la République Centrafricaine avec deux (02) élèves, la République du Mali avec deux (02) élèves, la République du Niger avec deux (02) élèves, la République du Sénégal avec deux (02) élèves, la République du Tchad avec deux (02) élèves, et la République du Togo avec un (01) élève. À l’évidence, l‘ENSOA représente un modèle parfait d’intégration sous- régionale, selon le chef d’Etat Major de l’armée de terre, présent à la cérémonie de sortie.

Durant leur scolarité à l’ENSOA, ces jeunes sous-officiers ont suivi une formation organisée autour de l’acquisition d’aptitudes morales, physiques, intellectuelles, et techniques nécessaires à la tenue du premier emploi du Sous-officier en corps de troupe, selon le Commandant de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA), le Chef de bataillon, Boubacar Dadijan.

Ils ont été donc déclarés aptes à porter le grade de Sergent. « Dans quelques jours, ces ressources précieuses, maillons essentiels de la chaine de commandement, seront mises à la disposition des Forces Armées pour entamer leur carrière de sous-officiers. Ces unités d’accueil leur assureront le complément de spécialisation nécessaire à leur insertion dans ces nouvelles familles », a laissé entendre le Commandant de l’ENSOA face à la haute hiérarchie militaire du Burkina Faso.

Il n’a pas manqué d’instruire ces jeunes officiers en fin de formation. « Pour être des sous-officiers dignes, il faudra toujours avoir comme ligne de conduite, l’accomplissement de la mission, pour le bien du service, l’observation des lois, l’exécution des règlements militaires et le succès des Armées du Burkina Faso conformément à la formule consacrée. Gardez surtout à l’esprit que la discipline demeure la force principale des armées et devra constituer un des piliers de votre action pour mener vos hommes sur le chemin du devoir », s’est-il adressé.

La promotion sortante dit être consciente de sa mission et entend la remplir avec abnégation. « Notre formation de deux (02) ans s’est achevée par un exercice synthèse, durant lequel nous avons été aguerris et évalués sur notre capacité à commander un groupe de combat en zone hostile, et par l’examen de fin de formation nous attribuant le diplôme du Certificat interarmes.

Forte de notre sacerdoce et de la formation reçue à l’école des hommes, la 15e promotion devant vous ce matin est prête à servir la patrie avec honneur et fidélité aux côtés des ainés et cela peu, importe là où le devoir l’appellera, le cas échéant jusqu’au sacrifice suprême », a lancé Olivier Gnoumou, délégué de la promotion.

Cette promotion porte en mémoire de bon souvenir des moments passés à l’ENSOA mais également porte en mémoire leurs camarade Poda Roland décédé en cours de scolarité courant septembre 2023. Depuis sa création en 2005, I‘ENSOA a formé et mis à la disposition des Armées du Burkina Faso et celles de plusieurs autres pays africains, plus de mille cinq cents (1.500) Sous-officiers au titre de la formation initiale.

