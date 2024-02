Fada N’Gourma : Dix présumés délinquants dans les filets de la Police

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Service régional de la police judiciaire de l’Est a présenté, hier jeudi 8 février 2024, dix individus (19 et 49 ans) dont une femme, accusés d’actes de grand banditisme dans les régions de l’Est et du Centre-Est et à la frontière du Ghana.

La suite après cette publicité

C’est ce qu’a rapporté l’Agence d’Information du Burkina (AIB) ce 9 février 2024. Pour accomplir ces bases besognes, le gang utilise des armes et parfois des amulettes, a indiqué l’AIB.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite