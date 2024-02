Le 45e anniversaire de la révolution islamique d’Iran commémoré à Ouagadougou

publicite

L’ambassade d’Iran au Burkina Faso a commémoré le 45e anniversaire de la révolution islamique iranienne le jeudi 8 février 2024 à Ouagadougou. Une commémoration placée sous le signe de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de la révolution islamique iranienne, l’ambassade de la République d’Iran au Burkina Faso se joint à la nation mère pour célébrer l’anniversaire de la victoire. L’occasion pour les deux pays de revenir sur les grandes lignes de leur coopération bilatérale.

Mojtaba Faghihi, ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Burkina Faso, a salué la coopération qui existe entre les deux pays. « La coopération entre les deux pays a permis la tenue d’une première commission mixte à Ouagadougou dont 9 documents de coopération ont été signés dans les domaines économique, scientifique, technologique et culturel.

L’année passée, la République Islamique d’Iran a offert de l’aide humanitaire au Burkina Faso, notamment des médicaments et de la nourriture au peuple du Burkina Faso. Et la République restera aux côtés des autorités burkinabè pour soutenir leur engagement patriotique pour le bonheur du peuple », a-t-il indiqué.

Selon Estelle Eldine Kabré/Kaboré, ministre déléguée auprès du ministère des affaires étrangères, de la coopération régionale et des burkinabè de l’extérieur, chargée de la coopération régionale, le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran entretiennent d’excellentes relations de coopération et d’amitié fondées sur un partenariat fructueux et sur le respect de la souveraineté.

« Pour preuve, la tenue récente de la première session de la commission mixte de la coopération entre nos deux pays, ici à Ouagadougou a permis la signature de 8 nouveaux instruments qui renforcent le cadre juridique de notre coopération dont la mise en œuvre profitera grandement à nos populations respectives », a-t-elle laissé entendre.

En rappel, chaque 11 février est célébrée la victoire de cette révolution iranienne qui a eu lieu en 1979 et qui a conduit à l’instauration de la République Islamique d’Iran.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

