Burkina Faso : Les acteurs du ministère de l’action humanitaire cogitent autour d’un CASEM

Le ministère en charge de l’action humanitaire a tenu sa première session ordinaire 2024 du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM), ce jeudi 15 février 2024, à Ouagadougou. Cette session s’est tenue sous la thématique « Quelles stratégies pour une mise en œuvre optimale des solutions durables au profit des personnes déplacées internes ? ».

Les sessions du CASEM sont des instances qui participent à l’évaluation de l’action des départements ministériels. A ce titre, elles constituent des cadres institutionnels privilégiés de concertation autour des performances générales des ministères et offrent l’opportunité de réfléchir sur les grandes orientations des politiques et interventions.

Ce faisant, le ministère en charge de l’action humanitaire a marqué une halte, ce jeudi 15 février 2024, pour cogiter sur le fonctionnement global de son administration et dresser un bilan des réalisations en termes d’acquis, de forces, et de faiblesses, question de dégager des perspectives d’amélioration.

Lors de cette session ordinaire, il s’agira spécifiquement « d’examiner et d’adopter le rapport d’activités 2023 du ministère au 31 décembre 2023 ; d’examiner et d’adopter le plan d’action triennal 2024-2026 et le programme d’activités 2024 du ministère ; de définir des orientations pour une exécution optimale du programme d’activités 2024 et de facto, des solutions durables au profit des cibles du ministère », selon Nandy Somé/Diallo, ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du Genre, et de la Famille.

Au regard des résultats forts appréciables engrangés dans la mise en œuvre du programme d’activités 2023, la ministre en charge de l’action humanitaire se dit satisfaite. « Selon le rapport provisoire soumis à l’appréciation des administrateurs, les taux d’exécution enregistrés en fin d’exercice affichent 82,30% au plan physique et 71% au plan financier contre respectivement 29,16% et 27,81% à mi-parcours. Ces résultats sont le fruit de la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs du département », a-t-elle mentionné.

Consciente des nombreuses difficultés que rencontre son ministère, Nandy Somé/Diallo, a sollicité l’apport de tous, pour relever les défis de cette année 2024. « Je saisis également l’opportunité pour exhorter tout un chacun, à plus d’abnégation et d’ardeur au travail en cette année 2024 car les défis s’annoncent énormes.

Mais je reste, convaincue que l’esprit d’éthique et de professionnalisme qui a toujours prévalu dans la mise en œuvre de nos actions, nous permettra d’atteindre des résultats encore plus probants au soir du bilan pour l’exercice 2024 en cours », a conclu la ministre.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

