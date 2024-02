publicite

Le ministère en charge de la communication a organisé la revue annuelle 2024 du cadre sectoriel de dialogue « Culture, Tourisme, Sports et Loisirs (CSD-CTSL) » ce jeudi 22 février 2024 à Ouagadougou.

La présente session avait pour but d’examiner le rapport de mise en œuvre des activités programmées par les ministères membres du Cadre sectoriel de dialogue, Culture, Tourisme, Sports et Loisirs (CSD-CTSL) dans le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2024-2026.

Le ministre en charge de la communication et président du « CSD-CTSL », Jean Emmanuel Ouédraogo, a rappelé que le Cadre sectoriel de dialogue (CSD) est un dispositif de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de développement. Il a précisé que le CSD avait pour mission de suivre, d’évaluer et d’orienter la mise en œuvre des politiques sectorielles.

« La présente session nous permettra d’examiner et de valider le rapport de performance annuel 2023 ainsi que le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2024-2026 de notre secteur de planification », a-t-indiqué.

A l’écouter, pour l’atteinte de l’objectif stratégique, des actions ont été définies telles que l’opérationnalisation de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme, l’amélioration de l’offre et la qualité des infrastructures sportives, la pratique du sport de haut niveau et la dynamisation de la pratique des activités physiques et de loisirs.

En rappel, le plan d’actions du CSD-CTSL se fonde sur le pilier 3 de la Transition, intitulé : « Refonder l’État et améliorer la gouvernance ».

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

