Clap de fin pour les Demo Days Saison 2 de Orange Burkina Faso

La saison 2 des Demo Days, une initiative de Orange Digital Center, a connu son apothéose le jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou. Ce sont au total cinq startups qui ont bénéficié de l’accompagnement de Orange Digital Center pour cette deuxième édition des Demo Days.

Dans une société en pleine mutation, les start-ups sonnent comme une nécessité dans l’innovation et la création d’emplois. Cependant, le problème de financement des différents projets relève d’un parcours du combattant pour ces jeunes. En vue de soutenir cette jeunesse entreprenante, Orange Digital Center a lancé les Demo Days qui sont la résultante des programmes d’accélération de Orange Fab.

En clair, Orange Fab est un programme qui fournit un accompagnement et des ressources pour booster les start-ups. Minata Traoré, Manager de Orange Digital Center a expliqué que la saison 2 de l’accélération Orange Fab a consisté à la sélection de start-ups prometteuses dans le domaine du digital au Burkina Faso. Concrètement, il s’est agi d’accompagner ces start-ups de manière opérationnelle, stratégique, et en leadership pour amorcer leur développement.

À ce titre, elles ont bénéficié du coaching, des formations et des conseils des experts de Orange Digital Center Orange Fab. Minata Traoré a ajouté que les critères de sélection des start-ups ont porté essentiellement sur la réplicabilité, l’agilité, l’impact social, le business, la synergie d’actions et les besoins clients.

« Nous avions sélectionné cinq startups prometteuses en avril 2023 selon nos critères de sélection et nous avons interné ces start-ups au niveau de Orange Fab. À ces startups, nous avons identifié les principaux défis qui bloquaient leur développement et à ces défis, nous avons apporté des solutions stratégiques, souvent des solutions opérationnelles ou des solutions de communication pour qu’elles puissent amorcer leur développement », a-t-elle informé.

Les cinq Start-ups qui ont participé à la saison 2 des Demo days sont entre autres Synaly Corp qui est une plateforme développée par Rachid Yanogo. Il propose des solutions de conception de machine. Aussi Solar Dev initié par Sylvestre Coulibaly qui excelle dans le domaine de l’énergie solaire.

Egalement la start-up Pav Educ développée par Universal Group qui propose des programmes éducatifs pour les enfants. Aussi la plateforme Sauvie de Aino Digital qui propose un système d’alerte et de notification en cas d’urgence. Scalette Zongo en est la promotrice.

Et enfin Miam Diet qui est une plateforme qui propose des solutions de vie saine. L’occasion faisant le larron, Chacun des promoteurs a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers Orange Digital Center pour les différents accompagnements. Ils ont d’ailleurs reçu des ordinateurs de la part de Orange Digital Center pour les accompagner dans leur croissance.

Danielle Kaboré, promotrice de la start-up Miam Diet, a expliqué que son entreprise faisait face à des difficultés. Mais grâce au projet, l’entreprise a su surmonter ses défis. « Durant six mois, on a travaillé nuit et jour avec un coach en développement stratégique opérationnelle et un coach en leadership… L’entreprise se porte bien.

On a foi et espérance qu’elle ira de mieux en mieux grâce à cet accompagnement. C’est vrai que ça a été six mois, mais c’est un accompagnement à vie parce que ces coachs sont à tout moment disponibles. On ne peut que continuer à innover pour améliorer la santé de nos populations », a-t-elle assuré.

En outre, Minata Traoré a rappelé que Orange Burkina en tant qu’entreprise citoyenne, accompagne les structures et les jeunes pour leur employabilité. Par ailleurs, elle a rassuré que Orange Digital Center entend pérenniser cette initiative pour le développement socioéconomique du Burkina Faso. En effet, depuis la création de Orange Digital Center, ce sont des milliers de jeunes qui ont été formés pour l’employabilité et pour un accès aux métiers du digital.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

