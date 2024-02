Tribune | Réussite de la Transition : L’appel de Kamanga Mathias Zida

publicite

Ceci est une tribune de Kamanga Mathias Zida, Citoyen burkinabè, initiateur de l’initiative spontanée Action civilo-militaires pour la cohésion sociale (A.C-M.C.S), à davantage soutenir la Transition et le Capitaine Ibrahim Traoré en 2024.

Camarades, 2024 s’annonce comme l’année charnière pour notre chère patrie, et ce dans tous les compartiments de la société. Il est donc de notre devoir d’ouvrir davantage l’œil ; de continuer la veille citoyenne pour que la transition, conduite par notre espoir le Capitaine Ibrahim Traoré, arrive à son terme.

Des « Waayiyans », nous le sommes ; des « illettrés », nous disons oui ; des « vagabonds », nous vous le concédons tant que cela pourrait contribuer à permettre à la terre de nos ancêtres de rester debout, d’affirmer sa souveraineté et son indépendance dans le concert des nations. Et Dieu merci, jusque-là, tout va bien.

Vous qui nous targuez de tous les noms, qui peuvent vous plaire, nous vous disons que nous acceptons toutes sortes d’appellations, aussi péjoratives soient-elles. Nous vous assurons de ce que ces « injures » n’entacheront aucunement notre soutien, notre engagement sans faille à soutenir celui-là qui a décidé de donner sa poitrine pour notre Faso.

Camarades, disons non au terrorisme ! Disons non à l’impérialisme ! Disons non à la CEDEAO ! Disons non à l’UEMOA ! Soutenons notre rempart, le Capitaine Ibrahim Traoré ! Soutenons celui-là qui nous donne de l’espoir, qui nous fait rêver et qui nous fait comprendre que ce rêve est possible à le réaliser. Oui, il nous faut rêver.

Car je vous dirai que rien de grand en ce monde n’a été accompli sans qu’il ne soit au départ un rêve : les Américains, avec le rêve américain… L’on se rappelle encore de la célèbre formule issue du discours de feu Martin Luther King « I have a dream ». Camarades, osons rêver avec IB, comme nous aimons tant l’appeler de façon affectueuse.

C’est en ENFANT DU PEUPLE (enfant de la basse classe sociale) que je vous écris. Je ne suis pas né avec une cuillère en OR dans la bouche. Juste pour vous faire comprendre que depuis tous ces présidents qui ont défilé à la tête de notre pays, jusque-là, il est l’un de ceux-là qui tente de donner les mêmes chances à tout le monde ; en mettant la méritocratie en avant.

Camarades, le Capitaine Ibrahim Traoré est un être humain, et nous savons tous que la perfection n’est pas de ce monde. Aidons-le, prions pour lui et n’hésitons pas à lui faire des propositions pour qu’il réussisse cette transition pour nous et pour nos descendances.

Camarades, nous devons réussir ce combat de 2024. Camarades, nous devons davantage être résilients en 2024. Camarades, comme un seul HOMME, nous devons enterrer le TERRORISME, l’IMPERIALISME sous toutes ses formes et oublier la CEDEAO et l’UEMOA en 2024.

Moi, je suis engagé. Du côté de l’A.C-M.C.S, nous sommes tous engagés. Et TOI ? Oui toi qui me lis !

La patrie ou la mort, nous vaincrons !

Kamanga Mathias Zida

Citoyen burkinabè

Initiateur de l’initiative spontanée Action civilo-militaires pour la cohésion sociale (A.C-M.C.S).

