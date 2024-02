Burkina Faso : L’UGBB dresse le bilan de son mois « Résilience et mission »

Le mois de l’Union des Groupes Bibliques du Burkina (UGBB) a refermé ses portes le dimanche 25 février 2024 à Ouagadougou. Une cérémonie de clôture tenue sous le thème « Résilience et mission ».

Débuté le 28 janvier 2024 à Fada N’Gourma, le mois de l’Union des Groupes Bibliques du Burkina (UGBB) a refermé ses portes le dimanche 25 février 2024 au siège social de l’organisation à Ouagadougou.

Des prières, des louanges et adorations et une kermesse ont été les principales activités de cette cérémonie de clôture au siège de l’UGBB sis à Zogona à Ouagadougou. En termes de bilan, le comité d’organisation a noté avec satisfaction le déroulement des activités du mois. Des activités organisées en lien avec le thème « Résilience et mission ». Le secrétaire général de l’UGBB, Dieudonné Tindano, a fait le bilan du mois.

« Au cours de ce mois de l’UGBB, nous avons eu plusieurs activités en lien avec le thème. Dans le cadre du conseil d’administration nous avons tenu l’ouverture à Fada N’Gourma. C’était une expérience particulière de mobiliser les personnes et d’aller encourager la région de l’Est dans ce contexte d’insécurité et de résilience.

Il y a eu des activités d’évangélisation et il y a eu plus de 400 personnes qui se sont donnés au Seigneur. Il y a eu des créations de nouveaux groupes, en particulier un groupe dans le Sahel qui s’est reconstitué. Donc, on peut dire que le bilan est satisfaisant », a-t-il précisé.

Des exposés bibliques, des conférences, des causeries, des sensibilisations autour des questions de jeunesse, des dons de sang, des collectes et remises de don, des activités culturelles et sportives, sont, entre autres, les activités qui ont été menées à Ouagadougou et dans d’autres localités au cours de ce mois.

En rappel, Union des Groupes Bibliques du Burkina (UGBB) est un mouvement d’élèves et d’étudiants qui vivent et partagent la bonne nouvelle de Jésus Christ dans les collèges, lycées et universités. Il compte aujourd’hui environ 700 groupes bibliques scolaires, 40 groupes bibliques universitaires et 120 groupes d’amis.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

