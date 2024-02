La fédération de badminton donne du sourire aux enfants déplacés de Pazani

publicite

La Fédération burkinabè de Badminton, depuis janvier 2024, tenait des formations d’initiation à «l’air badminton», aux enfants déplacés internes de Pazani. Le dimanche 25 février 2024, ces séances ont connu leur apothéose avec des remises de gadgets pour couronner le parcours.

Le sport est un facteur de cohésion sociale dit-on. La Fédération burkinabè de badminton, elle, va plus loin en soutenant qu’il peut permettre à ces personnes qui ont vécu des situations de stress ou dangereuses de se remettre. Allant donc dans ce sens, elle a initié des séances de formations dans le site de déplacés de Pazani.

Débutée en janvier 2024, cette formation a consisté à initier les pratiques de l’air badminton à ces jeunes qui ont vécu des moments difficiles et qui ont quitté leurs localités par contrainte, selon le président de la fédération, Boukaré Ouédraogo.

« Le sens de cette activité réside dans la protection psychosociale des enfants victimes de la crise sécuritaire. Vous savez que ces enfants ont été degerpuis sous des violences sans pareilles. Ils sont susceptibles d’avoir des situations psychologiques anormales. La fédération a vu qu’il faut faire quelque chose pour ces enfants, voilà pourquoi nous avons organisé cette formation», a expliqué le président.

C’est donc aux regards de cette raison, que la fédération, depuis janvier regroupait ces enfants dans l’espace pour pratiquer le badminton (air badminton) pour leur faire oublier ces moments. « Nous avons commencé nos activités depuis janvier et aujourd’hui nous sommes là pour conclure. Vous avez vu vraiment que les enfants ont bien appris. Les formations vont se poursuivre. Vous savez que les enfants sont la base du développement. Notre objectif c’est déconstruire leurs vécus et construire leurs comportements pour qu’ils se développent dans un avenir radieux», a ajouté Boukaré Ouédraogo.

C’est une opportunité donc donnée à ces personnes vulnérables de retrouver le sourire qui a été accueillie avec émotion par le représentant du site, Oumarou Sawadogo.

« Vous voyez comment les gens sont contents ? Nous sommes vraiment contents. Ils sont venus mettre, nous et nos enfants, dans la joie. On ne peut que leur dire merci. Vraiment très sincèrement nous prions Dieu de vous bénir pour cette action», a déclaré Oumarou Sawadogo.

Cette activité n’est pas la première du genre de la fédération. L’année passée, elle s’était tenue à Kaya, dans un site pareil. Le président a d’ailleurs souhaité l’inscrire dans la durée. Il a même exhorté les autres fédérations à organiser ce genre d’activités pour ces enfants qui ne doivent pas être oubliés de la société.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

